i Autor: Shutterstock & M Z Wojalski/pl.wikipedia.org Archidiecezja łódzka ma już 23. Dziewicę Konsekrowaną, bo kolejną została 34-letnia nauczycielka z Łodzi, zdj. ilustracyjne

Kto może nią zostać?

34-letnia nauczycielka przysięgła, że nie będzie uprawiać seksu. Została Dziewicą Konsekrowaną

34-letnia nauczycielka z Łodzi została nową Dziewicą Konsekrowaną. Do tego grona mogą zostać przyjęte kobiety, które złożą śluby czystości, i jednocześnie takie, które nie miały wcześniej męża lub nie żyły w związkach pozasakramentalnych. Dziewica Konsekrowana musi mieć co najmniej 25 lat. W czasie specjalnej ceremonii zobowiązuje się do oddania Bogu.