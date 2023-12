Chodźcie z nami na "Falę"! To nie tylko baseny, ale cała masa atrakcji

Co z lekcjami religii w szkołach? Kardynał nie ma wątpliwości: to kompletnie nie jest nikomu potrzebne

i Autor: materiały prasowe

Aquapark Fala - coś dla sportu, ciała i ducha!

Tego miejsca aż żal nie odwiedzić! Aquapark Fala to jeden z największych parków wodnych w Polsce. To nie tylko wyjątkowa architektura, ale też moc atrakcji dla każdego. Zdecydowanie najpopularniejszymi atrakcjami są baseny zewnętrzne i wewnętrzne oraz basen z falą, który jest uruchamiana raz na pół godziny. - Możemy poczuć się wtedy jak nad morzem - mówi Szymon Pelc z Aquaparku Fala. - Im dalej się pójdzie, tym bardziej ekstremalnie - dodaje.

i Autor: materiały prasowe

Ale "Fala" to nie tylko baseny. To także moc atrakcji dla najmłodszych - można tu poszaleć na sześciu zjeżdżalniach - BANZAI, THUNDER, TWISTER, ANACONDA i dwóch megazjeżdżalniach - czerwonej i pomarańczowej. Są też wodne place zabaw i brodziki dla dzieci. Aquapark w al. Unii Lubelskiej w Łodzi to również coś dla zdrowia. Znajdziemy tu baseny solankowe - z solankami z Morza Martwego czy Ciechocinka, wanny solankowe, strefę saun i jacuzzi. Jest też ścieżka Kneippa, która składa się z 6 niecek o temperaturze wody od +8 st. C do +42 st. C.

i Autor: materiały prasowe

1 300 000 gość na "Fali". Czekamy na 1,5 mln gości!

Łódzką "Falę" odwiedziło już ponad 1 300 000 gości! Z tej okazji reporterzy Radia ESKA odwiedzili aquapark. Zobaczcie, co przygotowano dla wyjątkowych gości:

Nie czekaj i odwiedź "Falę" już teraz!

Atrakcje dla każdego - gwarantowane!

Aqua Park FALA

al. Unii Lubelskiej 4, Łódź

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany