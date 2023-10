Chroń, badaj, zapobiegaj. Eskulap w ramach prowadzonej działalności z zakresu promocji zdrowia zaprasza na bezpłatne badanie

To już nie kryzys, to katastrofa! Tutaj lekcjom religii mówią stanowcze "nie!"

W Polsce odnotowuje się 2,5 tysiąca przypadków czerniaka rocznie. Ten nowotwór jest najczęściej występującym rakiem skóry i rosnącym problemem w naszym społeczeństwie.

Znamiona barwnikowe to łagodne zmiany skórne wynikające z nagromadzenia komórek barwnikowych (melanocytów). Potocznie nazywamy je pieprzykami. Mogą być obecne już w chwili narodzin (określane są wówczas znamionami wrodzonymi) lub pojawiać się w późniejszym wieku. W ciągu życia znamiona ulegają fizjologicznym przemianom i typowo ich ilość wzrasta do około 40. roku życia.

Z kolei czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Lokalizuje się głównie w skórze. Za najistotniejsze czynniki ryzyka rozwoju czerniaka uznaje się nadmierną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, zarówno naturalną jak i w solariach, oparzenia słoneczne (szczególnie w dzieciństwie), jasny fototyp skóry (osoby o rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, z piegami i ze skłonnością do oparzeń słonecznych), immunosupresję.

Czerniak nie zawsze jest czarną plamką

Powszechnie wiadomo, że czerniak powinien być czarną plamką i nie zgłaszamy się do lekarza z różowymi wypukłymi plamkami, które szybko rosną, dlatego czerniaki bez barwnikowe (amelanotyczne) są wykrywane zwykle zbyt późno. Czerniak to nowotwór o wyjątkowej dynamice wzrostu liczby zachorowań. W latach 1980-2010 odnotowano niemal trzykrotne zwiększenie ilości stwierdzanych przypadków. Dawniej był to nowotwór głównie osób w podeszłym wieku, dziś jest najczęściej występującym nowotworem u osób w wieku 24-40 lat. W Polsce średnia wieku pacjentów w czasie postawienia diagnozy wynosi 50 lat. Mimo wysokiego stopnia złośliwości, wczesne rozpoznanie i chirurgiczne usunięcie warunkuje blisko 100 % szans na całkowite wyleczenie. Niestety w Polsce nadal 1 na 3 pacjentów umiera z jego powodu, a wielu takich przypadków można uniknąć.

Jak zapobiegać?

unikaj bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w godz. 10 – 16

zrezygnuj z solarium

stosuj kremy z filtrami UVA i UVB

noś okulary przeciwsłoneczne z filtrami UVA i UVB,

noś nakrycia głowy w czasie ekspozycji na słońce

badaj skórę całego ciała raz w miesiącu

odwiedzaj dermatologa raz w roku, szczególnie po okresie letnich kąpieli słonecznych

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest dermatoskopia, dermatolog używając dermatoskopu ogląda zmiany w 10 x krotnym powiększeniu. Badanie to pozwala na odróżnienie niegroźnych zmian barwnikowych od znamion niebezpiecznych.Bardziej zaawansowaną metoda diagnostyczną jest wideodermatoskopia. W Eskulap-Pabianice można skorzystać z diagnostyki wideodermatoskopem. Foto-Finder – służy do badania znamion i dermatoskopii w powiększeniu 20 – 140x.Specjalizuje się w monitorowaniu, porównywaniu oraz analizie zmian skórnych, a ponadto jest obsługiwany i wspomagany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest komputerowa analiza znamion, wspomagająca postawienie prawidłowej diagnozy.

Badanie przeprowadzone u specjalisty jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne.

Program dla osób które:

zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego są w wieku od 50 do 64 roku życia nie posiadają zdiagnozowanego nowotwory skóry nie uczestniczyły w innym projekcie finansowanym ze środków EFS

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji z lekarzami dermatologami wraz badaniem ciała z wykorzystaniem dermatoskopu lub wideodermatoskopu

Informacja oraz rejestracja pacjentów:

Eskulap Medycyna Estetyczna Tel. 605-525-015 w godzinach 10-18, www.eskulapestetyka.pl

Eskulap rejestracja ogólna Tel. 42-215-60-37 w godzinach 7-19, www.eskulappabianice.pl

Bezpłatne badanie znamion skórnych w ramach projektu „Poznaj znamię z Eskulapem”

Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.