Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi. 71-latka trafiła do szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 18 października, około godziny 10 na ul. Narutowicza w Łodzi, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego. Zderzyły się tam dwa tramwaje — linii 8 i 12.

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu do kolizji doprowadził motorniczy „ósemki”, który miał nie dostosować prędkości do panujących warunków. Tramwaj uderzył w skład linii 12, który oczekiwał przed skrzyżowaniem na zmianę sygnalizacji świetlnej.

– Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło – przekazała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Ranna pasażerka przewieziona do szpitala

W wyniku zderzenia ucierpiała 71-letnia pasażerka tramwaju linii 12. Kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Na ten moment nie podano bardziej szczegółowych informacji dotyczących jej stanu zdrowia.

Tramwajem linii 8 kierował 45-letni mężczyzna, natomiast za sterami składu linii 12 siedziała 54-letnia motornicza. Oboje zostali przebadani na obecność alkoholu. Badania wykazały, że byli trzeźwi.

Policjanci nadal ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

To pierwsze takie narodziny od ponad 20 lat:

10

Utrudnienia dla pasażerów. Tramwaje jeżdżą objazdem

Zderzenie spowodowało utrudnienia w ruchu tramwajowym. Na miejscu pracują służby, a przejazd składów przez ten odcinek został wstrzymany.

Tramwaje linii 12 od skrzyżowania ulic Narutowicza i Kopcińskiego kierowane są objazdem przez ul. Kopcińskiego i al. Piłsudskiego na pętlę Widzew Stadion.

Na odcinku, na którym nie kursują tramwaje, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Autobusy obsługują trasę od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego do pętli Telefoniczna.

Ruch tramwajowy ma zostać wznowiony po uzyskaniu zgody służb miejskich. Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty dotyczące kursowania pojazdów i przygotować się na możliwe opóźnienia.