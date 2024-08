Krzysztof Rutkowski

Krzysztof Rutkowski mieszka w pięknym domu. Takie przedmioty trzyma w środku. Wielu się zdziwi

Krzysztof Rutkowski ma piękny dom w województwie łódzkim. Nie ma co ukrywać, to miejsce robi ogromne wrażenie. Słynny specjalista od spraw kryminalnych może się pochwalić efektownymi samochodami, przestronnym salonem i co najmniej jednym szczegółem, który od razu przykuł uwagę dziennikarzy "Super Expressu". Zobaczcie, jakie przedmioty trzyma w środku.