Sprzeciw wobec przemocy domowej

Mieszkańcy Łodzi wyszli na ulicę. To z powodu śmierci 8-latka

"Stop przemocy domowej" - to główne hasło, jakie towarzyszyło marszowi mieszkańców Łodzi w niedzielę, 28 maja. Przyczynkiem do jego organizacji była śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec odszedł po kilku tygodniach walki o życie, po tym jak trafił do szpitala maltretowany przez ojczyma. Uczestnicy marszu chcieli zwrócić uwagę również na inne ofiary przemocy domowej.