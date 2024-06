Znęcał się nad rodziną, zginął z rąk syna. Rusza proces

Do sądu w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi ze Zgierza, podejrzanemu o zabicie swojego ojca - informuje dzienniklodzki.pl. Do zbrodni doszło 14 sierpnia 2023 r., gdy między mieszkającymi razem mężczyznami doszło do awantury. W jej trakcie Michał Z. miał dźgnąć ojca nożem kuchennym, po czym ranny miał jeszcze krzyknąć: Zabiłeś mnie!". Gdy do domu weszli ratownicy medyczni, ofiara była już nieprzytomna, a wkrótce później lekarz stwierdził jej zgon. 39-latek usłyszał zarzuty, ale w czasie śledztwa na jaw wyszły fakty, które rzucają nowe światło na całe zdarzenie.

Jak informuje dzienniklodzki.pl, zmarły Andrzej Z. znęcał się nad swoją rodziną, tj. żoną Teresą, córką Moniką i synem Michałem, których bił, szarpał, wyzywał i sam groził ich zabiciem. W czasie domowych awantur zdarzało się, że sadzał starszą z kobiet na rozgrzanej elektrycznej maszynce, a raz miał ją nawet pchnąć na gorący piec. Śledczy donoszą ponadto, że mężczyzna ranił ją nożem i widelcem i celowo upuścił na jej stopę kawałek szyny kolejowej.

Żona domowego despoty zmarła, a jego dzieci wyprowadziły się, nie chcąc utrzymywać kontaktu z ojcem. Po jakimś czasie Michał wrócił jednak do domu, pomagając schorowanemu mężczyźnie, aż doszło między nimi do zakończonej tragicznie kłótni.