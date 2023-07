Koncert Letniej Sceny Eski to nie wszystko, co oferują Poddębice! Tu warto zajrzeć

Był przykuty do łóżka, a skończył studia prawnicze. Nie żyje 32-letni Mariusz. Walczył o prawa osób niesamodzielnych w Polsce

Letnia Scena Eski zaprasza na niezapomnianą imprezę!

Czas na przywitanie wakacji z przytupem! W niedzielę, 23 lipca o godzinie 18 przy basenach termalnym (ul. Mickiewicza 9/11) odbędzie się Letnia Scena Eski. Na scenie w Poddębicach wystąpią: Sylwia Grzeszczak, Skolim, Ikarus Feel i Enej.

Woda w Poddębicach i jej niebywałe właściwości

Miasto Poddębice słynie przede wszystkim z wody termalnej o temperaturze 72 stopni. Gorąca woda jest absolutnym walorem miasta. Liczy 27 tys. lat, pochodzi z pokładów kredy dolnej i znajduje się 2101 metrów pod ziemią. Sama woda używana jest do celów zdrowotnych, w terapii i produkcji kosmetyków. Można ją pić i kosztować w Pijalni Wód Termalnych. Poddębice - to jedyne miejsce w Polsce, z prawdziwą pijalnią wody termalnej. Dodatkowo poddębicka woda termalna wykorzystywana jest także do zabiegów balneologicznych w miejscowym szpitalu.

- To woda hipertermalna, czyli pierwotnie czysta oraz hipotoniczna – szybko wchłania się w skórę. Ma charakter wodorowęglanowo-sodowowo-krzemionkowo-wapniowy. Zróżnicowany skład pierwiastków (wapń, magnez, żelazo, krzem, potas, sód) terapeutycznie wpływa na organizm człowieka - mówią przedstawiciele miasta. Woda wydobywana na powierzchnię jest schładzana tak, by można ją było pić oraz wykorzystywać w wodolecznictwie i rekreacji. To najbardziej wartościowe źródło zdrowia i ekologii.

„Energia pochodząca z wnętrza ziemi” w Poddębicach ogrzewa miasto oraz instytucje publiczne (szkoły, przedszkole, biblioteki, urzędy, szpital, pałac, osiedla domów jednorodzinnych i bloki mieszkalne). Geotermalna sieć cieplna oplata ponad 70% powierzchni miasta.

Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji - Termy Poddębice

Jeśli jesteś w Poddębicach, to koniecznie musisz tu zajrzeć. Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji - Termy Poddębice to miejsce, w którym każdy miłośnik gorących źródeł znajdzie coś dla siebie. Obiekt nastawiony jest nie tylko na rozrywkę, ale i zdrowie.

i Autor: materiały prasowe

Kompleks tworzy siedem basenów o łącznej powierzchni lustra wody 2300 m.kw. To baseny zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym dla dzieci oraz basen olimpijski o długości 50 metrów. We wszystkich nieckach wykorzystywana jest woda termalna o temperaturze od 30 do 38 stopni. Na terenie całego obiektu też jest woda termalna: prysznice, toalety, krany. W części zewnętrznej obiektu znajduje się basen ścian wodnych, a także basen wypływowy połączony z basenem wewnętrznym, co umożliwia korzystanie z atrakcji wodnych przez cały rok.

i Autor: materiały prasowe

Do dyspozycji gości są sauny (fińska z koloroterapią, parowa z aromaterapią, infrared z koloroterapią oraz tepidarium słoneczna łąka) i komnata solna z tężniami. W kompleksie znajdują się pomieszczenia przeznaczone do leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem soli w różnych postaciach (haloterapia). Ścieżka Kneippa i słoneczny taras wypoczynkowy to kolejne atrakcje. Oprócz atrakcji wodnych znajduje się też strefa wellness&spa oraz punkt gastronomiczny.

i Autor: materiały prasowe

Zajrzyj do Ogrodu Zmysłów w Poddębicach

Ogród powstał na powierzchni 4 ha parku, który został podzielony na strefy odpowiadające zmysłom: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku.

To miejsce, gdzie można się zrelaksować, odpocząć i poznawać naturę za pomocą elementów małej architektury takich jak: mur strukturalny, kolorowe fontanny, siedziska wstęgowe, ściana wodna, zapachowe siedziska, echo studnie, labirynty roślinne. Kompleks jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.

i Autor: materiały prasowe

Na obszarze Ogrodu Zmysłów obok powstałej na bazie kościoła ewangelicko-augsburskiego Pijalni Wód Termalnych, znajduje się zrewitalizowany zabytkowy późnorenesansowy Pałac Grudzińskich, nazywany perłą renesansu. Obiekt uzyskał tytuł „Zabytek Zadbany” w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadzone prace konserwatorskie, pozwoliły odkryć bardzo cenne, oryginalne elementy wystroju. Na wschodniej ścianie pałacu wydobyto fragmenty delfinów, które są ewenementem na skalę krajową. Odnowione zostały elementy architektoniczne jak loggia, herb Wysogotta i zegar słoneczny. W środku budynku odtworzono siedemnastowieczne polichromie.

i Autor: materiały prasowe

Artykuł sponsorowany