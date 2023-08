Porwał dziecko, ściga go policja. „Pomóżcie mi odzyskać synka” - apeluje mama

Parą byli 10 lat. W 2014 roku na świat przyszedł Kamil. Związek jego rodziców nie przetrwał jednak próby czasu. W 2020 roku mama chłopca postanowiła więc wyprowadzić się z synkiem z domu Tomasza Jarosa i wrócić do swoich rodziców. - Tomek stał się agresywny. Stosował przemoc słowną i fizyczną wobec syna i mnie – tłumaczy powody rozstania pani Aneta. - Nosiłam się z takim zamiarem już od dłuższego czasu. Nie chciał ślubu, nie chciał założyć rodziny. Nie zdecydowałam się jednak wcześniej na taki krok, bo wygrażał mi, że zabierze dziecko.

9 czerwca 2020 roku, w trakcie wyprowadzki, kiedy 6-letni wówczas chłopiec był już na zewnątrz mieszkalnych pomieszczeń, jego ojciec nagle złapał go, zaniósł do domu i zamknął za sobą drzwi. Na miejsce wezwano patrol policji, którego interwencja sprowadziła się do rozpytania partnerów o stan prawny i fizyczny dziecka. Chcąc nie chcąc pani Aneta wróciła do rodzinnego domu sama. Od tamtego czasu rozpoczęła sądową batalię o przyznanie jej praw do opieki nad synkiem, co ostatecznie nastąpiło. W międzyczasie Kamil mieszkał ze swoim ojcem, ale mama mogła się z nim widywać. W grudniu ubiegłego roku sąd uznał, że Tomasz Jaros nie jest w stanie zapewnić synowi poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, prawidłowej opieki, traktuje go przedmiotowo oraz manipuluje jego uczuciami i zdecydował również o pozbawieniu władzy rodzicielskiej ojca. Pani Aneta w kwietniu uzyskała prawomocną decyzję, na podstawie której mogła pojechać po dziecko i zabrać je do siebie. Kiedy jednak pojawiła się pod domem byłego partnera nikogo już nie zastała. Od tamtej pory mężczyzna się ukrywa. Prokuratura zaocznie postawiła mu zarzut uprowadzenia, a sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna i jego syn mogą poruszać się bardzo charakterystycznym amerykańskim samochodem marki GMC o numerach rejestracyjnych E658.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego proszeni są o kontakt z łódzką policją pod numerem telefonu 47 841 2256.

W poszukiwaniach Tomasz Jarosa i syna pary pomaga również łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski. - Wszystkich, którzy mają wiedzę na temat ukrywającego się mężczyzny prosimy o kontakt z naszym biurem na numer alarmowy 600 007 007 – apeluje.

- Zależy mi na jak najszybszym odzyskaniu synka – mówi zrozpaczona mama.

PS. Imiona dziecka i jego matki zostały zmienione