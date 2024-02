QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę G. Gratulacje już za 6/10

Gdy zobaczyli swoją 15-letnią córkę, od razu wezwali pomoc! Za to, co ją spotkało, odpowiada 22-latek

QUIZ z geografii. Państwa na literę G. Sprawdź się!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie państw na literę "g". Zapytamy o ich stolice, położenie, sąsiadów i inne ciekawostki. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

K. BOSAK: TUSK POTRAFI KŁAMAĆ JAK Z NUT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.