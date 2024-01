Horror na stacji paliw! Bandyci skakali po głowie 40-latka. Brutalnie pobity mężczyzna zabrany do szpitala

Było tak ślisko, że ratownicy nie mogli podejść do poszkodowanej. Kobieta przeżywała gehennę

QUIZ. Sobotnia ortografia. "Rz" czy "ż"? Nie ma szans, byś choć raz się nie pomylił! Pytanie 1 z 10 Na start dwa klasyki. Wskaż poprawną pisownię: Żeżucha Żerzucha Rzeżucha Rzerzucha Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.