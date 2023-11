i Autor: materiały prasowe

Relaks w saunach łódzkiego aquaparku "FALA", to idealny sposób na jesień i zimę! Poznaj korzyści

10:50 Materiał sponsorowany

Sauny to najlepszy sposób na upragniony wypoczynek i wyciszenie. To także same korzyści dla naszego ciała, ponieważ poprawiają kondycję skóry i odporność. Zwłaszcza teraz, gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza. Jak zacząć przygodę z saunami? Którą wybrać? O tym rozmawialiśmy z pracownikami łódzkiego Aquaparku „FALA”.