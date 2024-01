Ruch nie będzie sprzedawał prasy w swoich kioskach. Zdecydowały pieniądze

Tylko do końca kwietnia kioski Ruch SA będą sprzedawać prasę, bo od 1 maja z placówek definitywnie znikną gazety - informuje portal Wirtualnemedia.pl. Po tym czasie spółka zajmie się już tylko rozliczeniem dotychczasowych dostaw do punktów sprzedaży i rozliczeniem z wydawcami. Umowy z tymi ostatnimi i siecią punktów sprzedaży mają zostać rozwiązane do końca stycznia - to z powodu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak wyjaśnia zarząd Ruchu, powyższa decyzja jest motywowana względami finansowymi.

- Punkty własne spółki Ruch mają pozostać jako sieć zorganizowana, którą będzie zaopatrywał w prasę jeden z obecnych na rynku dystrybutorów, podobnie jak punkty będące własnością Orlenu oraz stacje benzynowe Orlenu. Procedura przetargowa została już rozpoczęta, prowadzi ją Orlen - pisze serwis Wirtualnemedia.pl.

Pierwszy kiosk Ruchu powstał w styczniu 1919 r., a przez kolejnych 16 lat spółka dorobiła się 700 placówek w całym kraju. Do tej pory działa ich ponad 600, choć jak podają Wirtualnemedia.pl, w ostatnich 4 latach ich liczba spadła o połowę, z poziomu ponad 1 300. Już w ub.r. spółka zdecydowała się ponadto wstrzymać przyjmowanie zamówień na prenumeratę gazet na 2024 rok.