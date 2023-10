Pogrzeb ofiar wypadku na A1. To wyznanie potęguje ogrom tragedii. Chodzi o ślub

Zgodnie z kalendarzem wyborczym PKW kampania wyborcza zakończy się w piątek, 13 października o godz. 24:00. W tym samym czasie rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli, 15 października, do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21:00. Tak jak w przypadku każdych wyborów, cisza musi się rozpocząć 24 godziny przed dniem głosowania i zakończyć wraz z zamknięciem lokali wyborczych.

Cisza wyborcza – czego nie wolno robić w tym czasie?

Podczas ciszy wyborczej obowiązuje całkowity zakaz agitacji. W tym czasie nie wolno zwoływać zgromadzeń, ani organizować pochodów i manifestacji. Zabronione jest wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Dotyczy to także internetu!

Kategorycznie zabronione jest publikowanie wyników sondaży w czasie trwania ciszy wyborczej. Nie oznacza to jednak, że publikowane wcześniej treści muszą zniknąć. Nie mogą jednak pojawić się nowe. Niedozwolona jest także modyfikacja wcześniej opublikowanych treści. A co plakatami i banerami? Przepisy jasno wskazują, że cisza dotyczy jedynie nowych informacji, dlatego plakaty powieszone przed północą z piątku na sobotę mogą pozostać w przestrzeni publicznej. Jednak nie wolno ich przemieszczać ani modyfikować, ponieważ może to zostać uznane za czynną agitację.

Warto pamiętać, że cisza obowiązuje także podczas głosowania, dlatego w lokalach wyborczych nie wolno eksponować napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami czy komitetami wyborczymi.

Kara za złamanie ciszy wyborczej to nawet milion złotych!

Wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje się oceną, czy w danym przypadku doszło do naruszenia przepisów. Złamanie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej zgodnie z przepisami jest wykroczeniem. Natomiast podawanie do publicznej wiadomości sondaży oraz przewidywanych wyników wyborów jest już przestępstwem.

Za złamanie zakazu agitacji grozi kara grzywny, która może wynieść od 20 do 5000 zł. Dotyczy także internautów. Ze znacznie wyższą karą muszą się liczyć osoby, które przed zakończeniem ciszy opublikują sondaż przedwyborczy lub prowadzony w dniu głosowania. Wówczas kara grzywny wynosi od 500 000 do miliona złotych.