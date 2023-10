Wybory 2023. Frekwencja w Łódzkiem. PKW podała pierwsze dane

O 13:30 odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą. Dowiedzieliśmy się na niej jak wyglądała wstępna frekwencja w poszczególnych regionach Polski do godziny 12.

Frekwencja w Łódzkiem

Według informacji podanych przez PKW frekwencja w województwie łódzkim wyniosła 22,98%. Dokładnie wydano 418 846 kart do głosowania.

Jeśli chodzi o samą Łódź to wydano 114 464 kart do głosowania. Co daje frekwencję na poziomie 23,41%.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku frekwencja w województwie łódzkim wyniosła 63,51%.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21, trwa cisza wyborcza i referendalna.

Podczas drugiej niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że - na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 29 tys. 922 obwodowych komisji wyborczych w kraju na godz. 12 - uprawnionych do głosowania jest 28 mln 638 tys. 789 osób, a karty do głosowania wydano 6 mln 407 tys. 615 osobom. "Co stanowi 22,59 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach" - poinformował Marciniak.

Dodał, że w wyborach do parlamentu w 2019 roku, na godz. 12, frekwencja wynosiła 18,14 proc. Zatem - jak mówił - niewątpliwie frekwencja jest wyższa w wyborach do Sejmu i Senatu niż cztery lata temu i to o ponad 4 proc.