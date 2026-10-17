Złapała kochanka w łóżku z inną i wezwała policję! Nie zgadniesz, jak to się skończyło

Przyłapała partnera na zdradzie i wezwała policję! 23-latek trafił za kratki. To nie koniec jego kłopotów

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w środę, 14 października, około godziny 20.15 w Konstantynowie Łódzkim. 34-letnia Ukrainka odkryła, że jej 23-letni partner, również Ukrainiec, spotyka się z inną kobietą. Mężczyzna został przyłapany na zdradzie! Zdradzona kobieta postanowiła nie puszczać mu tego płazem. Wiedziała bowiem coś, co mogło przysporzyć niewiernemu partnerowi znacznie poważniejszych kłopotów niż sama zdrada. Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania. 34-latka zadzwoniła więc na policję i poprosiła o interwencję. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, sprawdzili dane 23-latka w policyjnych systemach. Szybko okazało się, że kobieta mówiła prawdę. Jej partner rzeczywiście figurował jako osoba poszukiwana. Miał do odbycia karę 10 dni pozbawienia wolności.

Zdradził partnerkę, trafił do więzienia. Zostanie wydalony z Polski

23-latek został zatrzymany i najbliższe 10 dni spędzi w zakładzie karnym. Na tym jednak jego problemy się nie skończą. Jak poinformowała policja, po odbyciu kary mężczyzna ma zostać wydalony z terytorium Polski. Powodem jest wcześniejsza decyzja zobowiązująca go do powrotu do kraju pochodzenia, której nie wykonał.

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