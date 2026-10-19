Żołnierz zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Akcja służb na terenie wojskowej uczelni

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Zatrzymanie podczas kursu oficerskiego
Do zatrzymania doszło w piątek na terenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jak podaje „Rzeczpospolita”, działania prowadzone były na zlecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie, a sprawę rozpracowywała Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
Mężczyzna uczestniczył w kursie przeszkolenia rezerwy i przygotowywał się do służby oficerskiej. Według ustaleń gazety posiada on podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie.
Informacje o zatrzymaniu potwierdziły także władze uczelni.
Telefony, dokumenty i złoto
Według ustaleń „Rzeczpospolitej” podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli przy podejrzanym kilka telefonów komórkowych, zestawy dokumentów oraz pieczątki. Mężczyzna miał również posiadać znaczną ilość gotówki w różnych walutach oraz złoto.
Na obecnym etapie śledztwa służby nie ujawniają szczegółów dotyczących stawianych zarzutów.
Nieoficjalnie: chodzi o szpiegostwo
Jak informuje „Rzeczpospolita”, nieoficjalnie zatrzymanie ma związek z podejrzeniem działalności szpiegowskiej. Mężczyzna, przedstawiany jako Vasilij, przebywa obecnie w areszcie.
W poniedziałek sąd ma zdecydować o jego dalszym losie, w tym o ewentualnym przedłużeniu aresztowania. Nie wiadomo jeszcze, na rzecz jakiego państwa lub służb miał działać zatrzymany.
Kolejna taka sprawa
Sprawa budzi duże zainteresowanie również dlatego, że to kolejne w ostatnich miesiącach zatrzymanie związane z podejrzeniem działalności wywiadowczej przeciwko Polsce.
„Rzeczpospolita” przypomina, że w lutym Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymały wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o współpracę z białoruskim wywiadem. Usłyszał on zarzut z art. 130 Kodeksu karnego dotyczący udziału w działalności obcego wywiadu i przekazywania informacji mogących zaszkodzić Rzeczypospolitej Polskiej.
Młoda uczelnia w centrum śledztwa
Wojskowa Akademia Medyczna to jedna z najmłodszych uczelni wojskowych w Polsce. Została utworzona 1 lipca 2026 roku decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, a inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się na początku października.
Teraz uczelnia znalazła się w centrum głośnego śledztwa, które może okazać się jedną z najpoważniejszych spraw kontrwywiadowczych ostatnich miesięcy.