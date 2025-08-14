Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Łęczycą

Prokuratura w Łęczycy nadzoruje postępowanie tamtejszej policji dotyczące śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 702. W środę, 13 sierpnia, ok. godz. 12.30 w Sypinie w gminie Piątek zginął 28-letni motocyklista. Według wstępnych informacji kierujący suzuki jechał w tym samym kierunku co 33-latek prowadzący samochód ciężarowy, ale z nieznanych przyczyn uderzył w tył naczepy tira i zjechał z jedni, rozbijając się w rowie.

- Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu na skutek odniesionych obrażeń. Kierujący samochodem ciężarowym 33-latek był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia - poinformowała asp. Katarzyna Pietrzak z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Jak dodała kobieta w rozmowie z "Super Expressem", zmarły motocyklista był mieszkańcem powiatu łowickiego.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.