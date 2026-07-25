Dwoje dzieci nie żyje, pięć osób rannych! Tragiczny wypadek w łódzkim

Tragiczny wypadek na DK74. Nie żyje dwoje dzieci, pięć osób zostało rannych

Do tragicznego wypadku doszło dziś, w sobotę 25 lipcaokoło godziny 18.30 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin. To trasa łącząca Piotrków Trybunalski z Kielcami. Jak przekazał PAP mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe: peugeot, toyota i nissan. – Kierowca peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z toyotą, a później uderzył w nissana. Dwoje jadących peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku – poinformował policjant. Mimo natychmiastowej pomocy i prowadzonej reanimacji życia dzieci nie udało się uratować. To chłopiec i dziewczynka w wieku 9 i 11 lat. W wypadku rannych zostało również pięć innych osób. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną na miejscu, a część z nich została przetransportowana do szpitali.

Wciąż nie wiadomo, dlaczego kierowca peugeota zjechał na przeciwległy pas ruchu

Do akcji skierowano dwa zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz sześć zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych jednostek. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie uczestników wypadku i zabezpieczali miejsce zdarzenia. Na miejscu nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalać, dlaczego kierowca peugeota zjechał na przeciwległy pas ruchu. Na razie nie są znane przyczyny tego manewru.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga krajowa nr 74 została zamknięta w obu kierunkach. Kierowcy podróżujący trasą Piotrków Trybunalski – Kielce muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Policja przypomina również, aby stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem oraz zwracać uwagę na oznakowanie objazdów. Okoliczności i dokładne przyczyny tragicznego wypadku będą wyjaśniane w prowadzonym śledztwie.

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