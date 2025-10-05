Jesienią wlatują do domów, ale nie wolno ich dotykać! Mogą być utrapieniem nie tylko dla alergików

Michał Michalak
2025-10-05 8:00

Jesień to czas, gdy do naszych domów i mieszkań częściej dostają się odorki zieleniaki. Te niepozorne owady z gatunku pluskwiaków mogą stać się dla człowieka prawdziwym utrapieniem. Wszystko dlatego, że w sytuacji zagrożenia wytwarzają bardzo nieprzyjemny zapach, który może się w dodatku długo utrzymywać. U niektórych osób może wtedy dojść do reakcji alergicznej.

Odorek zieleniak atakuje jesienią domy i mieszkania. Owad wydziela nieprzyjemny zapach

Autor: Shutterstock Jesień to czas, gdy do naszych domów i mieszkań częściej dostają się odorki zieleniaki
  • Jesienią odorki zieleniaki szukają schronienia przed chłodem, często w naszych domach.
  • Te owady nie gryzą, ale w sytuacji zagrożenia wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach.
  • Dowiedz się, jak bezpiecznie pozbyć się ich z domu i dlaczego alergicy powinni być szczególnie ostrożni!

Uwaga na odorka zieleniaka. Owad wytwarza nieprzyjemny zapach

Zamykanie okien i drzwi nic nie da, bo odorki zieleniaki i tak dostaną się do naszych domów. Wczesną jesienią wchodzą tam znacznie częściej, bo szukają schronienia przed niskimi temperaturami, co może mieć swoje konsekwencje również dla człowieka. Pochodzące z gatunku pluskwiaków owady co prawda nie gryzą ludzi i trzymają się w miejscach zacienionych i wilgotnych, ale w sytuacji zagrożenia mogą wydzielać bardzo nieprzyjemną woń, która długo się utrzymuje.

Jak informuje serwis WP Kobieta, odorków zieleniaków nie należy pod żadnym pozorem brać na ręce, bo smród może się utrzymywać również na naszej skórze. Najlepiej otworzyć okno lub drzwi i delikatnie nakłonić owada do ucieczki, bo potrafi on latać. Na pluskwiaka powinny w szczególności uważać osoby zmagające się z różnymi uczuleniami, bo zapach odorka powoduje również reakcje alergiczne.

Co ciekawe, akurat jesienią, wbrew swojej nazwie, odorki przyjmują brązową barwę, więc mogą dostać się do naszych domostw de facto niezauważone. Z kolei ich obecność w przydomowym ogrodzie niekoniecznie musi dla nas oznaczać dyskomfort. To dlatego, że odorki zieleniaki żywią się m.in. mszycami i gąsienicami. Z drugiej strony ich standardowym pokarmem są soki takich roślin, jak:

  • maliny;
  • poziomki;
  • jagody;
  • wiśnie;
  • jeżyny;
  • jarzębiny.

Jeśli nie chcemy jednak czekać, aż odorek samowolnie opuści dom czy ogród, można użyć przeciwko niemu wody nikotynowej.

Te owady budzą odrazę, ale są bardzo pożyteczne

