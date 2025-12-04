Babcia Krysia i działalność mafijna. Ciężkie zarzuty dla niepozornej staruszki

Mafia, "żywe trupy" i poważne zarzuty

Na czele wspominanej wyżej mafii stali Marek W. (51 l.) i Robert Ł. (49 l.). Obaj przebywają w areszcie, a prokuratura zarzuca im sprzedaż za pośrednictwem stron w tzw. darknecie, czyli ukrytej części internetu kilkunastu kilogramów fentanylu, zwanym „narkotykiem zombie” o wartości ponad pół miliona dolarów. Ten środek sprawia, że osoby uzależnione zamieniają się w „żywe trupy”, a jego zażywanie często prowadzi do śmierci. Dlatego też obaj szefowie mafii mają również postawione zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia kilku tysięcy odbiorców substancji oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji. Grozi im nawet do 12 lat więzienia. Na tym nie koniec!

Proces "babci Krysi" w Łodzi

Pozostałe cztery osoby - jeden mężczyzna i trzy kobiety - odpowiadają przed sądem z wolnej stopy. Wśród nich jest „babcia Krysia”, czyli Krystyna Ł., która według aktu oskarżenia w latach 2015 - 2017 pomogła wyprać szefom grupy 178 tysięcy dolarów, czyli po ówczesnym kursie równowartość 620 tysięcy złotych. Zdaniem śledczych 80-letnia dziś kobieta przyjmowała amerykańska walutę od handlarzy fentanylem, po czym dokonywała jej wymiany najpierw na kryptowalutę bitcoin, a następnie euro, czym utrudniała stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków oraz ich wykrycie. Grozi jej za to do 8 lat więzienia.

Wszyscy członkowie grupy nie przyznają się do winy. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

