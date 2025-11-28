Policja poszukuje uczestników pobicia 36-latka z Kalisza, który zmarł w szpitalu.

W sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób, a prokuratura wydała listy gończe za dwoma kolejnymi.

Śledztwo ujawnia nowe fakty, a liczba podejrzanych może wzrosnąć – poznaj szczegóły zbrodni i poszukiwań.

Kalisz. Śmiertelne pobicie 36-latka. Listy gończe za dwoma podejrzanymi

Aż 18 osób może ostatecznie usłyszeć zarzuty w związku ze śmiercią 36-latka z Kalisza. 2 sierpnia br. mężczyzna został pobity, ale gdy jeszcze żył, wywieziono go do miejscowości Błaszki w powiecie sieradzkim, czyli kilkadziesiąt kilometrów od miejsca przestępstwa. Poszkodowany zmarł po przewiezieniu do szpitala.

12 listopada prokuratura w Sieradzu poinformowała o przedstawieniu zarzutów 16 osobom w wieku 18-46, mieszkańcom Kalisza i okolic.

- Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty popełnienie przestępstwa pobicia w Kaliszu pana pokrzywdzonego, w dniu 2 sierpnia 2025 roku, który w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł po przewiezieniu do szpitala w Sieradzu, a także zarzuty utrudniania postępowania, zacierania śladów przestępstwa i fałszywych zeznań - przekazała Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Wobec 9 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, ale śledczy poinformowali jednocześnie, że "trwają czynności mające na celu ustalenie innych osób związanych ze zdarzeniem i wykonywane są intensywne czynności mające na celu ustalenie wszelkich jego okoliczności".

24 listopada prokuratura przekazała, że wystawiła listy gończe za dwoma mężczyznami, którzy również mogą mieć związek ze śmiercią 36-latka. To 33-letni Piotr Adamczewski i 34-letni Adrian Kupaj, którzy są podejrzani o udział w pobiciu.

- Każdy, kto ma wiedzę na temat przedmiotu śledztwa, może zgłosić się do najbliższej jednostki policji, by złożyć zeznania - dodaje Szkilnik.