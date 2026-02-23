W stronę niezależności. Ruszył nabór na projekty wspierające młodych w Łódzkiem

Nowy nabór organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to impuls, który sprawi, że start w dorosłość będzie dla młodych mieszkańców regionu czasem pełnym wsparcia i nowych perspektyw. To wyjątkowa okazja, by stworzyć warunki, w których każdy młody człowiek do 25. roku życia poczuje, że ma realny wpływ na swoją przyszłość. W puli naboru czeka blisko 19 mln zł, co pozwala na realizację odważnych wizji budujących kapitał społeczny naszych małych ojczyzn.
Profesjonalny fundament pod własne skrzydła
Wyobraźmy sobie miejsce, w którym profesjonalna pomoc specjalisty jest dostępna dokładnie wtedy, gdy młody człowiek chce zrozumieć siebie i świat. Dzięki unijnym funduszom mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do psychologów, pedagogów, logopedów czy doradców, którzy pomogą im odkryć własne zasoby i budować psychiczną odporność. Co niezwykle ważne, to wsparcie ma charakter kompleksowy – może objąć także rodziców i opiekunów, wzmacniając całe środowisko, w którym dojrzewa młody człowiek.
Praktyczna szkoła sukcesu
Program stawia na aktywne działanie, które przekłada się na realną poprawę komfortu życia. Zamiast teorii, młodzi ludzie mogą otrzymać:
- treningi kompetencji życiowych, które nauczą ich m.in. budowania trwałych relacji i sprawnego zarządzania domowym budżetem.
- mieszkania treningowe, gdzie w bezpiecznych warunkach pod okiem ekspertów można szlifować swoją samodzielność przed ostatecznym wyjściem „na swoje”.
- wsparcie w rozwoju pasji i aktywności, czyli organizacji kółek zainteresowań, wycieczek, zajęć sportowych czy wypoczynku letniego i zimowego.
- uczestnictwo w kulturze, dzięki któremu wyjścia do kina, teatru czy na koncert staną się naturalnym elementem rozwijania horyzontów.
Razem dla regionu
To wielka szansa dla gmin, organizacji pozarządowych (NGO), szkół oraz lokalnych przedsiębiorców (MŚP), by stać się liderami pozytywnej zmiany. Instytucje te mogą zawalczyć o fundusze pokrywające nawet 95% kosztów projektu, co czyni ten nabór jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi wsparcia lokalnych inicjatyw.
Inwestycja w młodych to inwestycja, która zawsze zwraca się z nawiązką – w postaci szczęśliwszych rodzin i silniejszego regionu.
Szczegółowe informacje o tym, jak włączyć się w tę inicjatywę, można znaleźć na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Łódzkiego.
Artykuł sponsorowany