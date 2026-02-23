Były niedożywione i zapchlone, miały odmrożone łapy. Dramat 44 małych psów i 3 kotów

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-23 11:42

Dramat 44 małych psów i 3 kotów rozgrywał się na posesji w gminie Piątek w woj. łódzkim. Zwierzęta przetrzymywane były w skrajnie złych warunkach. Były chore, nie zapewniano im opieki weterynaryjnej, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a ponadto stwierdzono u nich zaropienia oczu oraz odmrożenie łap! W takim stanie były sprzedawane do nowych domów. Niedługo później umierały.

  • Na terenie gminy Piątek w woj. łódzkim odkryto pseudohodowlę, w której przetrzymywano 44 psy i 3 koty w skrajnie złych warunkach: zwierzęta były chore, niedożywione, zapchlone, bez dostępu do wody i opieki weterynaryjnej, miały odmrożone łapy i zaropiałe oczy.
  • 52-letnia właścicielka hodowli została zatrzymana i usłyszała zarzuty oszustwa (w związku z podrabianiem dokumentów) oraz znęcania się nad zwierzętami, grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności za oszustwa i do 3 lat za znęcanie.
  • Kobieta sprzedawała chore zwierzęta, zatajając ich stan zdrowia i podrabiając książeczki zdrowia, co doprowadzało do śmierci zwierząt krótko po zakupie przez nowych właścicieli. Została aresztowana na 3 miesiące.

Pseudohodowla pod Łodzią

Sprawa wyszła na jaw, gdy do policjantów zgłosiły się osoby, które kupiły szczeniaki z hodowli, ogłaszającej się na jednym z portali internetowych. Radość z pojawienia się w domu zwierzaka nie trwała jednak długo. Zwierzęta umierały z powodu nieuleczalnej choroby. - Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, skrupulatnie analizując zgłoszenia dotarli do osoby odpowiedzialnej za proceder przestępczy. W toku czynności ustalono 52-letnią kobietę, która prowadziła nielegalną działalność - przekazał sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

52-latka została zatrzymana 18 lutego w miejscu prowadzenia hodowli. To co zastali tam mundurowi nie mieści się w głowie. W pomieszczeniach w bardzo złych warunkach, przetrzymywanych było 47 zwierząt - 44 psy oraz 3 koty. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Łodzi, zwierzęta były chore, nie zapewniano im opieki weterynaryjnej, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a ponadto stwierdzono u nich zaropienia oczu oraz odmrożenie łap.

Zwierzęta zostały zabezpieczone z udziałem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęczycy i przekazane pod opiekę fundacji, gdzie trafiły na specjalistyczne badania weterynaryjne.

Polecany artykuł:

Tragedia pod Piotrkowem Trybunalskim. Sebastian M. zapowiada złożenie wyjaśnień

Sprzedawała chore zwierzęta

Szybko wyszło na jaw, że 52-latka sprzedawała ciężko chore zwierzęta, chociaż doskonale wiedziała, w jak opłakanym są stanie. - Jak wynikało ze zgromadzonego materiału dowodowego, podejrzana sprzedawała zwierzęta, wprowadzając swoich klientów w błąd. Zatajała bowiem przed nimi występowanie u psów chorób wirusowych, które doprowadziły do zgonu zwierząt niedługo po ich przekazaniu w ręce nowych właścicieli (m.in. parwowirozy) - poinformowała prok. Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Podejrzana podrabiała także dokumenty w postaci książeczek zdrowia zwierząt. W miejscu prowadzenia hodowli odnaleziono 143 wskazane książeczki, z informacjami potwierdzającymi rzekome szczepienia, jak również inne przedmioty służące do nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych weterynarzy. Sprzedaży dokonywano w szczególności za pośrednictwem popularnych witryn internetowych - dodał prokurator.

Były niedożywione i zapchlone, miały odmrożone łapy. Dramat 44 małych psów i 3 kotów
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Przejmujące słowa matki ofiary wypadku na A1. „Cierpimy, panie Sebastianie”

52-latka z zarzutami

Ostatecznie 52-latka usłyszała aż cztery zarzuty: trzy oszustwa popełnione w związku z podrobieniem dokumentów (art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk, kara do 8 lat pozbawienia wolności w przypadku każdego z nich), jak również znęcanie się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt (kara do 3 lat pozbawienia wolności). Prokurator zdecydował też o skierowaniu do Sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek poparł i 52-latka została aresztowana na trzy miesiące.

- Obecnie ustalono, iż proceder trwał co najmniej od sierpnia 2025 roku. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się przez ewentualnych kolejnych pokrzywdzonych do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, ze wskazaniem sygnatury 4202-4.Ds.180.2026 - podał prok. Jasiak.

Polecany artykuł:

Dziesiątki tysięcy złotych podatku. Ksiądz ujawnił ile musi oddawać urzędom
Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
Kara bezwzględnego więzienia dla Michała P. za znęcanie się nad psem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSEUDOHODOWLA PSÓW
PROKURATURA OKRĘGOWA
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI