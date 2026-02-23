Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejsze miasto. Ten werdykt może zaskoczyć

Niezwykły wybór sztucznej inteligencji

W województwie łódzkim jest miejsce, które deklasuje konkurencję. Łowicz, bo o nim mowa, to nie tylko kropka na mapie, ale prawdziwa turystyczna sensacja. To miasto, które zachwyca od pierwszego spaceru i łączy w sobie ogień ludowej tradycji z chłodem monumentalnych murów. Decyzja algorytmów AI wydaje się jednoznaczna, a turyści coraz częściej potwierdzają ten werdykt swoimi zachwytami.

"Wawel Mazowsza" i potęga prymasów

Przez wieki to właśnie tutaj biło serce religijnej i politycznej władzy. Łowicz był domem dla arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy w czasach bezkrólewia rządzili krajem jako interrexowie. Choć brzmi to jak scenariusz filmu historycznego, ale działo się naprawdę. Tutejsza Bazylika katedralna nie bez powodu nazywana jest "Wawelem Mazowsza". W jej kryptach spoczywa dwunastu prymasów Polski, co tylko potwierdza, że ranga tego miejsca wykraczała daleko poza granice regionu. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka fotografi miejscowości, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpiękniejsze miasto w woj. łódzkim - Łowicz

10

Ten rynek trzeba zobaczyć na własne oczy

Jeśli myślicie, że widzieliście już wszystko, ten rynek was zaskoczy. Ma nietypowy, trójkątny kształt i rozmiary, które robią piorunujące wrażenie. Układ urbanistyczny pamięta czasy średniowiecza, ale tętni życiem do dziś. Kolorowe kamienice i klasycystyczny ratusz tworzą scenerię, obok której nie da się przejść obojętnie. Dla wielu odwiedzających to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w regionie, idealne na pamiątkowe zdjęcie z podróży.

Stolica kolorowego folkloru

Łowicz to jednak nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie i ich barwna tradycja. Kto nie kojarzy słynnych pasiaków? Te wielokolorowe stroje stały się absolutnym symbolem polskiej kultury, rozpoznawalnym na całym świecie. Podczas procesji Bożego Ciała ulice zamieniają się w wielobarwną rzekę - mieszkańcy z dumą zakładają regionalne stroje, tworząc widowisko przyciągające turystów i fotografów z całej Polski. Zdjęcia z tego typu wydarzenia znajdziecie w galerii zdjęć wyżej.