Czołowe zderzenie autobusu z ciężarówką w Bełchatowie. Osiem osób rannych. Nowe informacje

Groźny wypadek w Bełchatowie. Na jednej z głównych ulic miasta doszło do czołowego zderzenia elektrycznego autobusu komunikacji miejskiej z ciężarówką. W zdarzeniu uczestniczyło łącznie pięć pojazdów, a osiem osób trafiło do szpitali. Najciężej ranna została kierująca autobusem.

Karambol w Bełchatowie. Osiem osób zostało rannych

Do poważnego wypadku doszło na ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciągnik siodłowy z naczepą z nieznanych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z elektrycznym autobusem należącym do Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Siła uderzenia była na tyle duża, że w autobus wjechały następnie dwa samochody osobowe. W wyniku całego zdarzenia uszkodzony został także autobus pracowniczy znajdujący się w pobliżu. Łącznie w wypadku uczestniczyło pięć pojazdów.

Jak poinformowała asp. Marta Bajor z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, rannych zostało osiem osób – w tym oboje kierowcy: kobieta prowadząca miejski autobus oraz mężczyzna kierujący ciężarówką. Najpoważniejsze obrażenia odniosła kierująca autobusem MZK.

Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Bełchatowie, Pabianicach oraz Łódź. Ich dokładny stan zdrowia nie został na razie ujawniony.

Karambol w Bełchatowie. Kto zawinił?

Na miejscu pracowały cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz sześć zastępów straży pożarnej – po trzy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Służby zabezpieczały teren, udzielały pomocy rannym i usuwały skutki kolizji.

Policja prowadzi postępowanie mające ustalić dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Śledczy będą analizować m.in. zapisy monitoringu oraz przesłuchiwać świadków. Na tym etapie nie wskazano jeszcze jednoznacznie sprawcy wypadku.

Po groźnym wypadku na ul. Czaplinieckiej w Bełchatów policja i straż pożarna apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, zmęczenie czy nadmierna prędkość mogą doprowadzić do tragedii. W przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów skutki zderzeń są zazwyczaj dużo poważniejsze ze względu na ich masę i gabaryty.

