Michał Michalak
2025-11-17 15:00

Aż 16 osób usłyszało zarzuty w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka, do którego doszło 2 sierpnia br. w Kaliszu. To mieszkańcy miasta i okolic w wieku 18-46 lat, którzy odpowiedzą przed sądem również za kilka innych przestępstw, tj. utrudniania postępowania, zacierania śladów i składania fałszywych zeznań. Nieprzytomnego mężczyznę wywieziono kilkadziesiąt kilometrów od Kalisza, pod Sieradz.

Kalisz. Śmiertelne pobicie 36-latka. Aż 16 osób z zarzutami

  • Prokuratura w Sieradzu bada sprawę śmiertelnego pobicia 36-latka, którego ciało znaleziono kilkadziesiąt kilometrów od Kalisza, gdzie doszło do przestępstwa.
  • Początkowo zarzuty usłyszały 4 osoby, jednak lista podejrzanych rozszerzyła się do 16. Odpowiedzą oni nie tylko za pobicie, ale również zacieranie śladów i składanie fałszywych zeznań.
  • Dziewięciu podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego, a śledczy wciąż analizują motywy sprawców.
  • Jakie nowe fakty mogą ujawnić wyniki sekcji zwłok i czy lista zarzutów ulegnie dalszemu rozszerzeniu?

Kalisz. Śmiertelne pobicie 36-latka. 16 osób z zarzutami

Aż 16 osób zdaniem prokuratury w Sieradzu brało udział w bójce, która skończyła się śmiercią 36-latka. Nieprzytomnego, ale jeszcze żywego mieszkańca Kalisza znaleziono kilkadziesiąt kilometrów od miejsca przestępstwa, tj. w Błaszkach pod Sieradzem w województwie łódzkim. Poszkodowany zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Miejscowa prokuratura informowała wcześniej o przedstawieniu zarzutów 4 mężczyznom w wieku 33-43 lata, ale ta lista uległa teraz znacznemu rozszerzeniu.

Za śmierć 36-latka odpowie ostatecznie szesnaście osób w wieku 18-46 lat, które usłyszały zarzut popełnienia przestępstwa pobicia, a w dodatku są podejrzane o:

  • utrudnianie postępowania;
  • zacieranie śladów przestępstwa;
  • składanie fałszywych zeznań.

Wobec 9 powyższych osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, przy czym w 2 przypadkach na skutek zażalenia prokuratora.

W tej sprawie nadal jest jeszcze wiele pytań, szczególnie dotyczących powodów, jakimi kierowali się domniemani sprawcy.

- Analizowany jest ostatni okres życia pokrzywdzonego, jego relacje osobiste, towarzyskie, gospodarcze, by szczegółowo określić przebieg zdarzenia oraz motywację sprawców - informuje Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Jak informują śledczy, ostateczny zakres zarzutów może być jeszcze rozszerzony po otrzymaniu szczegółowych wyników sekcji zwłok denata.

