Koszmar na S8: Karambol z udziałem 9 aut. Ranni, w tym dzieci. Nowe fakty [ZDJĘCIA]

S8 zablokowana po karambolu. Dziewięć osób rannych, w tym dzieci

Do karambolu doszło w piątek po godzinie 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim, na odcinku trasy między węzłami Julianów i Babsk. Jak poinformował bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, w wypadku brało udział dziewięć samochodów osobowych, którymi podróżowało łącznie 20 osób. – Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów – dodał rzecznik.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie osoby ranne zostały przetransportowane do szpitali.

Po karambolu trasa S8 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą serwisową między węzłami Julianów i Babsk, jednak na S8 utworzył się ogromny korek. Obecnie policjanci puszczają ruch pasem awaryjnym w kierunku Warszawy, aby rozładować zator.

Przyczyną wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja, ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. Na terenie województwa łódzkiego mogą występować marznące opady mżawki, które powodują powstawanie gołoledzi.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenie prędkości, zwiększenie odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownych manewrów.

Niebezpieczne warunki na drogach w Łódzkiem. Doszło do kolejnego wypadku

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych do wypadków dochodzi na wielu drogach w województwie łódzkim. Jak informuje Polska Agencja Praoswa, podczas dojazdu do wypadku w miejscowości Rosanów w gminie Zgierz, kierujący karetką stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bok jednego z samochodów. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala.