Na autostradzie A2, między węzłami Wiskitki i Skierniewice, doszło do poważnego karambolu.

W zdarzeniu uczestniczyło siedem samochodów, blokując lewy pas ruchu w kierunku Poznania.

Mimo groźnego wyglądu, służby potwierdziły, że nikt nie został ranny.

Kiedy ruch zostanie przywrócony i jakie są przyczyny tego zdarzenia?

Do zdarzenia doszło w środę okolicy południa na odcinku autostrady A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Skierniewice. Mimo poważnego wyglądu karambolu, służby przekazały uspokajające wieści − w wyniku zderzenia siedmiu pojazdów na szczęście nikt nie został ranny.

Trasa A2 zablokowana! Jak doszło do karambolu siedmiu aut?

Przyczyny karambolu na A2 nie są jeszcze znane. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują również inne służby, które zabezpieczają teren i pomagają w usunięciu uszkodzonych pojazdów.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na A2 w kierunku Poznania. Obecnie zablokowany jest lewy pas ruchu. Sytuacja na drodze jest bardzo trudna, a zator stale się powiększa, osiągając już kilka kilometrów długości.

Gigantyczne korki na A2 po karambolu. Kiedy trasa będzie przejezdna?

Według wstępnych szacunków, utrudnienia w miejscu karambolu na A2 mogą potrwać nawet do trzech godzin. Służby robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej udrożnić trasę, jednak przejazd tym odcinkiem autostrady jest znacznie wydłużony.

Osoby planujące podróż autostradą A2 w kierunku Poznania powinny wziąć pod uwagę objazdy lub uzbroić się w cierpliwość. Aktualne informacje o sytuacji na drogach można znaleźć na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: RMF FM

