Łzy smutku na Uniwersytecie Łódzkim. Nie żyje prof. Zofia Wysokińska

Uniwersytet Łódzki poinformował o śmierci prof. dr hab. Zofii Wysokińskiej, wybitnej ekspertki w dziedzinie integracji europejskiej i wymiany międzynarodowej.

Prof. Wysokińska w latach 2009-2016 pełniła funkcję prorektorki UŁ ds. współpracy z zagranicą, przyczyniając się do rozwoju międzynarodowych projektów badawczych i programu Erasmus.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 lutego o godz. 13:00 na cmentarzu komunalnym Zarzew w Łodzi.

Łódź. Nie żyje prof. Zofia Wysokińska

O śmierci naukowczyni, która zmarła 10 lutego, poinformował Uniwersytet Łódzki. Jak przypomniano w poświęconym jej pożegnaniu, prof. dr hab. Zofia Wysokińska uzyskała stopień doktora habilitowanego w roku 1995, a w 2003 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 2005–2019 kierowała Katedrą Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Wypromowała ponad 200 prac dyplomowych i magisterskich oraz 20 rozpraw doktorskich.

W latach 2002-2007 pełniła funkcję prodziekanki ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jako prorektorka UŁ ds. współpracy z zagranicą (2009-2016) przyczyniła się do intensywnego rozwoju współpracy międzynarodowej uczelni z wieloma krajami, w tym do przygotowania 138 międzynarodowych projektów badawczych oraz do rozwoju współpracy w ramach programu Erasmus i podpisania wielu umów bezpośrednich z uczelniami zagranicznymi. Szczególnym jej osiągnięciem było zawarcie kilku umów z uczelniami w Chinach - m.in. z Zhengzhou University, Nankai University i Tianjin University - których efekty trwają do dzisiaj.

Za jej kadencji jako prorektorki nastąpił niezwykle dynamiczny wzrost liczby zagranicznych osób studiujących na UŁ. Gdy prof. Zofia Wysokińska obejmowała funkcję, ich liczba nie przekraczała 400, natomiast kiedy kończyła kadencję, było ich 2,5 tys.

Prof. Wysokińska zorganizowała w UŁ Depozytową Bibliotekę Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCTAD). W roku 2000 opracowała, jako doradczyni ministra w Ministerstwie Gospodarki, wkład merytoryczny do rządowego Raportu w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską.

W latach 1990–1998 była stypendystką Fundacji Frydrycha Eberta, Programu Komisji Europejskiej ACE, programu stypendialnego rządu Wielkiej Brytanii realizowanego w Uniwersytecie w Cambridge oraz programu stypendialnego „European University Institute” we Florencji i „National University of Ireland”. Prowadziła wykłady na uniwersytetach w Rouen, Eastern Oregon (USA), Wiedniu oraz Kolonii.

Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych, w tym 15 książek, w przeważającej części poświęconych wymianie międzynarodowej i integracji europejskiej. Była ekspertką Komisji Europejskiej ds. projektów międzynarodowych oraz członkinią European University Association.

Prof. Zofia Wysokińska prowadziła wykłady z ekonomii międzynarodowej, ekonomii integracji regionalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Była również ekspertką oraz członkinią trzech grup roboczych w organizacjach międzynarodowych: OECD (1999; 2001) i w ramach ECOFIN – Komisji Europejskiej (2006). W latach 2001–2008 wchodziła w skład Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowego International Trade and Finance Association (IT&FA) z siedzibą w Ohio University, a w latach 2006–2008 pełniła funkcję wiceprezydentki tej organizacji.

W latach 2003–2009 była członkinią międzynarodowej sieci Global Governance Innovation Network zorganizowanej przez Ash Institute for Democratic Governance and Innovation z John Kennedy School of Government – Harvard University.

Prof. Zofia Wysokińska otrzymała Medal Honorowy Etoile Civique (za całokształt wkładu w proces rozwoju współpracy europejskiej – Paryż 2002) oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę z okazji 70-lecia UŁ (2015) oraz Medalem Merentibus za zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Ostatnie pożegnanie cenionej ekonomistki

Uroczystości pogrzebowe prof. Zofii Wysokińskiej odbędą się 17 lutego o godz. 13 na cmentarzu komunalnym Zarzew przy ul. Przybyszewskiego 325 w Łodzi.

