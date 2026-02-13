Tajemnicza śmierć 70-latki w Pabianicach. Prokuratura podała wstrząsające szczegóły

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-13 9:52

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 70-latki, której zwłoki znaleziono 7 lutego na dworcu kolejowym w Pabianicach. Niewykluczone, że jej ciało leżało na torach aż sześć godzin, nim maszynista jednego z przejeżdżających pociągów je zauważył! Prokuratura podała szokujące informacje w tej sprawie.

kolej, pociąg, tory

i

Autor: Pexels.com Duże problemy na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na linii Kraków-Rzeszów
  • 7 lutego na dworcu kolejowym w Pabianicach znaleziono zwłoki 70-letniej kobiety, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
  • Ciało kobiety znaleziono pod pociągiem PKP Intercity relacji Wrocław-Białystok, miała częściowo amputowaną nogę.
  • Seniorka miała jechać do sanatorium pociągiem PKP Intercity „PODHALANIN” relacji Zakopane-Świnoujście, a jej bagaż znaleziono w pociągu.
  • Prokuratura zabezpiecza nagrania monitoringu i ustala, czy obsługa pociągu otrzymała informację o zdarzeniu i jakie podjęto środki.

Pabianice. Śmierć seniorki na dworcu PKP

Wracamy do dramatu, który rozegrał się rankiem 7 lutego na dworcu kolejowym w Pabianicach. Około godz. 8:15 maszynista pociągu PKP Intercity "DĄBROWSKA" z Wrocławia do Białegostoku zgłosił zdarzenie na torach. Początkowo służby podejrzewały, że 70-latka zginęła pod kołami tego właśnie pociągu. Jej obrażenia miały sugerować, że została potrącona przez skład.

Im więcej informacji zdobywali śledczy, tym więcej pytań pojawiało się w tej sprawie. Okazało się bowiem, że do śmierci kobiety mogło dojść już ok. 2 w nocy, czyli aż sześć godzin przed znalezieniem ciała!

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach 10 lutego wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety.

Polecany artykuł:

Siedmioro dzieci odebranych z rodziny zastępczej. 8-latka przewieziono do szpit…

Miała jechać do sanatorium, zginęła na stacji

Prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, zdradził kilka szczegółów prowadzonego śledztwa. - Ciało znajdowało się pod składem pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Białystok, którego dalszy bieg został wstrzymany. W trakcie oględzin ustalono, że u 70-letniej kobiety doszło do częściowej amputacji lewej nogi, a obrażenia te mogły nastąpić za jej życia. Z uwagi na niewykluczenie udziału osób trzecich prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, która odbędzie się w piątek 13 lutego. W jej wyniku zostanie wyjaśniona ostateczna przyczyna zgonu, jak i potwierdzony zostanie czas powstania obrażeń - przekazał.

Informacje pokrywają się z tymi przekazywanymi od minionej soboty przez media. Kobieta feralnego dnia miała jechać do sanatorium, pociągiem PKP Intercity "PODHALANIN" relacji Zakopane-Świnoujście. To w nim znaleziono bagaż kobiety, co potwierdza prokuratura.

Według świadków zdarzenia, seniorka miała ze sobą dwie torby - mniejszą zdążyła zabrać o pociągu, zaś druga została na peronie. Kobieta prawdopodobnie wysiadła, by ją zabrać i wtedy miało dojść do dramatu.

Polecany artykuł:

Szokujące zachowanie Sebastiana M. w sądzie. Mama ofiary się popłakała, rodzina…

Tajemnicze okoliczności śmierci 70-latki w Pabianicach

Czy 70-latka została potrącona przez pociąg, którym miała dotrzeć do Szczecina? A może spadła na tory, straciła przytomność i zmarła tam z wychłodzenia lub w wyniku potrącenia przez inny przejeżdżający tamtędy skład? Odpowiedzi na te pytania ma przynieść prokuratorskie śledztwo. - Okoliczności, w których kobieta upadła są obecnie przedmiotem postępowania dowodowego. Trwa zabezpieczanie wszystkich dostępnych nagrań monitoringu, które zostaną poddane szczegółowej analizie. Trwa także ustalanie, czy obsługa pociągu otrzymała informację o zdarzeniu z udziałem pasażera, jak również jakie podjęto w związku z tym środki. Z relacji świadków wynika, że na kolejnej stacji – Łódź-Kaliska – pociąg był sprawdzany przez pracowników kolei pod kątem zaistnienia wypadku - poinformował prok. Paweł Jasiak.

Polecany artykuł:

Wyszła z mieszkania, nie potrafiła wrócić. Przemarznięta seniorka opierała się …
Łódź. Wypadek na przejeździe kolejowym. Tir zderzył się z pociągiem towarowym [ZDJĘCIA].
Galeria zdjęć 16
Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Sonda
Podróżujesz pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PABIANICE
STARSZA KOBIETA
PROKURATURA