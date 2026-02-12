Wstrząsająca relacja strażaka na procesie Sebastiana M. "Po całej autostradzie porozrzucane zabawki"

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-02-12 16:23

W czwartek, 12 lutego odbyła się następna rozprawa po dramatycznym wypadku na autostradzie A1. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawali kolejni strażacy, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu tragedii. - Całe auto było w płomieniach - relacjonował jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Trwa proces Sebastiana M. po wypadku na A1

Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, do którego doszło na autostradzie A1, na wysokości wsi Sierosław we wrześniu 2023 r. W dramatycznym zdarzeniu zginęła trzyosobowa rodzina. Zdaniem śledczych, M. miał jechać trasą 315 km/h, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Po zdarzeniu mężczyzna wyjechał z Polski, jednak w maju ubiegłego roku został sprowadzony do kraju ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

M. idzie w zaparte, prokuratura odpowiada

Podczas czwartkowej rozprawy Sebastian M. wystąpił z oświadczeniem podważającym ustalenia biegłych co do prędkości BMW, które prowadził, i wytknął istniejące - jego zdaniem - wewnętrzne sprzeczności w dołączonej do akt opinii. Według mężczyzny ocena biegłych, że uszkodzenia samochodów w wyniku zderzenia wskazują, iż powstały przy różnicy prędkości obu samochodów na poziomie 55-62 km na godz., a obliczona przez biegłych prędkość BMW w chwili zderzenia to 315-330 km na godz., co świadczy, że różnica prędkości sięgałaby 200 km na godz.

Swojego klienta wsparła obrońca mecenas Katarzyna Hebda, która złożyła wniosek o wystąpienie do BMW z pytaniem, czy modyfikacje, jakim poddany został samochód, nie wpłynęły na system rejestracji EDR tak, że dane, które biegli wzięli jako podstawę do obliczenia prędkości BMW, były rzetelne. - Chcę zweryfikować, czy odczyt prędkości z BMW może w ogóle być brany pod uwagę i czy po modyfikacji auta wskazuje rzetelnie prędkość, bo może ją zawyżać. Prędkość, jaką określili biegli, została jedynie obliczona, a nie odczytana z systemów pojazdu, a jeśli wyjściowe dane do obliczeń nie były rzetelne, nie moglibyśmy mówić o prędkości samochodu na poziomie podanym w akcie oskarżenia - argumentowała. Podała też w wątpliwość kompetencje biegłego, twierdząc, że ma on certyfikat z 2015 r. i nie ma informacji, czy uprawnienia były później aktualizowane.

Według prokuratury wnioski obrony to kolejne próby obejścia przepisów procedury karnej, a biegły wydał już opinię jasną i pełną, w której prokurator nie widzi sprzeczności. - Obrońca zmierza do zasięgnięcia opinii prywatnego podmiotu w tej sprawie, co uznaję za niedopuszczalne - powiedziała prokurator Konstancja Paprotna-Tobiczyk z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Jak dodała, "oskarżony tworzy subiektywne interpretacje przeprowadzonych w toku postępowania dowodów, które to interpretacje stoją w jawnej sprzeczności ze zgromadzonym w toku postępowania materiałem dowodowym". 

- Wprawdzie oskarżony ma prawo do obrony, ma prawo do kwestionowania poczynionych przez oskarżyciela publicznego ustaleń i jest to jedna z fundamentalnych zasad rzetelnego procesu. Prawo do obrony nie powinno utożsamiać się jednak z zarzucaniem organom ścigania braku obiektywizmu tylko dlatego, że analiza zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosków niekorzystnych dla oskarżonego - powiedziała prokurator.

Sędzia Renata Folkman odrzuciła wnioski obrońcy Sebastiana M., uzasadniając, że biegli w śledztwie znali fakt modyfikacji samochodu BMW, a w odczycie systemów rejestracji EDR uczestniczyli przedstawiciele autoryzowanego serwisu BMW Polska. Odnosząc się do wątpliwości obrońcy Sebastiana M. co do kwalifikacji biegłego, sędzia powiedziała, że stoi na stanowisku jego odpowiedzialności i profesjonalizmu. Zapowiedziała, że jeszcze w lutym wypowie się, czy przychylić się do wniosku obrońcy Sebastiana M. o dopuszczenie do procesu uzupełniającej opinii biegłych z zakresu ruchu drogowego i wszystkich biegłych opiniujących przyczyny i przebieg wypadku, a w razie potrzeby o sporządzenie kolejnej, alternatywnej opinii.

Wstrząsająca relacja strażaków

Warto zaznaczyć, że przed sądem zeznawali w czwartek kolejni strażacy, którzy pracowali na miejscu wypadku tuż po tragedii. Relacje świadków są naprawdę wstrząsające. - Całe auto było w płomieniach, trudno było w ogóle do niego podejść. [...] Po całej autostradzie (były) porozrzucane ubranka, zabawki - mówił jeden z druhów OSP Sierosław.

Strażacy opisywali to, co zastali w miejscu wypadku, również przy okazji rozprawy 10 lutego. - Po otrzymaniu zgłoszenia wjechaliśmy wjazdem serwisowym na autostradę w kierunku Katowic. Pierwsze, co zobaczyliśmy, to porozrzucane na całej szerokości różne rzeczy, od ubrań po bagaże, części samochodowe. W odległości 150 metrów dostrzegliśmy wgniecione bariery, a po kolejnych 150 metrach stał płonący samochód - mówił prezes OSP Srock. Jak dodał, strażacy rozpoczęli gaszenie auta wraz z zastępem OSP Sierosław. Wkrótce okazało się, że w środku znajdują się trzy ciała. 

- Po przybyciu prokuratora na jego polecenie ja i kilku innych druhów wyciągaliśmy ciała z auta. Najpierw kierowcę, potem dziecko i na koniec osobę dorosłą siedzącą razem z nim. Wcześniej musieliśmy rozciąć karoserię - powiedział strażak.

Przeczytaj także:
Szokujące zachowanie Sebastiana M. w sądzie. Mama ofiary się popłakała, rodzina…
Śmiertelny wypadek na A1. Wstrząsająca relacja strażaka. „Wyciągaliśmy ciała z auta”
Galeria zdjęć 15
Wypadek na autostradzie A4
Siła Kobiet
WYPADEK samochodowy jednego, wyzwaniem dla wszystkich. SIŁA KOBIET
Siła Kobiet
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN M.
PROCES
A1 WYPADEK
SĄD
WYPADEK