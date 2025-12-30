QUIZ. Pytania z popularnych teleturniejów. Po 10/10 musisz wystąpić w telewizji!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-30 5:00

Witajcie w naszym najnowszym quizie, który przeniesie Was w świat teleturniejów! Jeśli regularnie śledzicie zmagania uczestników w programach takich jak „Jeden z dziesięciu”, „Awantura o kasę”, „Va banque” czy „Postaw na milion”, macie szansę zabłysnąć. Przygotowaliśmy dla Was zestaw pytań, które sprawdzą Waszą wiedzę ogólną w wielu dziedzinach – od geografii po motoryzację. Uzyskanie ponad połowy punktów to już powód do dumy, a zdobycie kompletu to dowód na to, że Wasza wiedza jest naprawdę imponująca! Czy jesteście gotowi na to wyzwanie? Przekonajcie się, czy zasługujecie na miano mistrza wiedzy!

QUIZ. Pytania z popularnych teleturniejów. Po 10/10 musisz wystąpić w telewizji!

i

Autor: Jacek Kurnikowski/ AKPA
Super Express Google News

Sprawdź swoją wiedzę! Pytania z popularnych teleturniejów

Nasz quiz wiedzy ogólnej to prawdziwa gratka dla miłośników intelektualnych wyzwań. Zebraliśmy po dwa pytania z teleturniejów: „Jeden z dziesięciu”, „Postaw na milion”, „Awantura o kasę”, „Va banque” oraz „Miliard w rozumie”. Łącznie czeka na Was dziesięć zagadek, z których każda ma trzy warianty odpowiedzi, ale tylko jeden jest prawidłowy. To doskonała okazja, by sprawdzić, ile zapamiętaliście z telewizyjnych rozgrywek i jak dobrze radzicie sobie z różnorodnymi tematami. Nawet jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, ten quiz to świetna okazja do nauki i uzupełnienia ewentualnych braków. Nie zwlekajcie, weźcie udział w naszym quizie i przekonajcie się, jak dobrze znacie świat! Powodzenia!

QUIZ. Pytania z popularnych teleturniejów. Po 10/10 musisz wystąpić w telewizji!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Z którego kraju pochodzi firma samochodowa „Volvo”?

Polecany artykuł:

QUIZ. Lata 90. w telewizji. Te programy oglądały miliony Polaków! Idź na całość…

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

ZOBACZ TEŻ: Quiz. Savoir-vivre na luzie. Czy wiesz, jak nie wyjść na buraka?

Polecany artykuł:

QUIZ. Zapomniane zawody i ich nazwy. 10/10 tylko dla fachowców!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
TELETURNIEJE