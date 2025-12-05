QUIZ. Lata 90. w telewizji. Te programy oglądały miliony Polaków! Idź na całość i zdobądź 10/10!

Niedawno do telewizji wróciły dwa programy, które w latach 90. cieszyły się ogromną popularnością i gromadziły przed telewizorami kilka milionów widzów. Chodzi o „Randkę w ciemno” i „Idź na całość”. W najnowszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę o tych i innych, popularnych programach lat 90., które obecnie można już oglądać tylko w powtórkach.

Telewizyjne hity lat 90. Sprawdź się w quizie!

W latach 90. w Polsce ludzie gromadzili się przed telewizorami i w milionach oglądali popularne programy telewizyjne. Polacy sprawdzali, co nowego w ich ulubionych serialach, teleturniejach, programach rozrywkowych i naukowych. O telewizyjne hity lat 90. zapytamy Was w najnowszym quizie. Jeśli lubicie takie programy jak "Randka w ciemno" czy "Sensacje XX wieku", bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań, zawierających trzy odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna. Kto zdobędzie ponad połowę punktów, ten na pewno jest millenialsem i z utęsknieniem wspomina lata 90. Powodzenia!

Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Kto był pierwszym prowadzącym program „Randka w ciemno”?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

