Słynna śpiewaczka operowa Joanna Woś została zwolniona z Teatru Wielkiego w Łodzi po 40 latach pracy.

Dyrekcja teatru zarzuca artystce liczne nieusprawiedliwione nieobecności, które miały narazić instytucję na straty finansowe.

Joanna Woś nie komentuje sprawy, ale czeka na jej rozstrzygnięcie w sądzie pracy. Jakie fakty ujawni proces?

Joanna Woś nie jest już śpiewaczką Teatru Wielkiego w Łodzi - informuje "Dziennik Łódzki". Artystka została zwolniona z placówki w trybie natychmiastowym w listopadzie br., i to wkrótce po tym jak obchodziła jubileusz 40-lecia pracy artystycznej, który zwieńczyła specjalna gala w Filharmonii Łódzkiej. Tymczasem dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi formułuje pod adresem sopranistki poważne zarzuty.

- Wielokrotne niestawianie się do pracy w terminach wynikających z obowiązującego harmonogramu pracy, przy braku usprawiedliwienia nieobecności (...). Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, doprowadziły do konieczności wypłaty honorarium solistce występującej gościnnie (...), co obciążyło budżet Teatru. (...) Wielokrotne, pomimo pisemnych wezwań, niedostosowywanie się do planów pracy Teatru, które były Pani Joannie Woś znane od lipca bieżącego roku i obowiązywały wszystkich pracowników - przekazał w oświadczeniu dyrektor placówki Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Jak przekazała w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkiem" sama zainteresowana, "jest jej niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji, ale nie chce jej komentować".

- Sprawę rozstrzygnie sąd pracy - dodaje śpiewaczka.

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi nie wyklucza jednocześnie współpracy z artystką w przyszłości, ale tylko jeśli ureguluje ona szkody finansowe powstałe w wyniku jej obecności i jeśli dostosuje się do zasad obowiązujących w placówce, tj. wynikających z "regulaminu pracy Teatru oraz przepisów kodeksu".

Zarzuty dyrekcji Teatru odpiera natomiast pełnomocnik Joanny Woś.

- Wypowiedzenie umowy, z powodu obecności Joanny Woś na uroczystościach objętych patronatem ważnych osobistości i instytucji trudno zrozumieć, bowiem założenie, iż Joanna Woś mimo planowanego od pół roku benefisu powinna stawić się w pracy w Teatrze Wielkim, mimo składanych próśb o urlop bezpłatny, wykluczało zaistnienie całej uroczystości, wręczenie medalu Gloria Artis, nie mówiąc już o afroncie wobec patronów benefisu - cytuje pismo "Dziennik Łódzki".