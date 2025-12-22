Biskup Zbigniew Wołkowicz został mianowany administratorem archidiecezji łódzkiej.

Będzie zarządzał diecezją z uprawnieniami podobnymi do biskupa diecezjalnego, ale z pewnymi ograniczeniami.

Nominacja jest wynikiem rezygnacji kardynała Grzegorza Rysia, a biskup Wołkowicz będzie pełnił funkcję do wyboru nowego metropolity.

Jakie są jego pierwsze słowa po objęciu tej ważnej funkcji?

Łódź. Biskup Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Zarządzanie diecezją, ale z pewnymi ograniczeniami - to misja, jaką powierzono biskupowi Zbigniewowi Wołkowiczowi, który został mianowany administratorem archidiecezji łódzkiej. W sobotę, 20 grudnia, takiego wyboru dokonało kolegium konsultorów.

- Administrator diecezjalny - to zarządca, czyli ten, który w praktyce zarządza diecezją, nie będąc biskupem diecezji. Ma uprawnienia tak naprawdę takie jak biskup diecezjalny, ale tylko uprawnienia. Nie jest biskupem diecezjalnym. Są na przykład takie sprawy, jak procesy skrócone małżeńskie, gdzie wyrok może wydać wyłącznie biskup diecezji, a więc Administrator tak naprawdę nie może tego uczynić - powiedział ks. prof. Grzegorz Leszczyński w rozmowie z serwisem internetowym archidiecezji łódzkiej.

Nowa funkcja biskupa Wołkowicza to efekt rezygnacji z funkcji metropolity łódzkiego przez kardynała Grzegorza Rysia - hierarcha został następcą abp. Marka Jędraszewskiego na stanowisku metropolity krakowskiego. Administrator archidiecezji łódzkiej będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru nowego arcybiskupa metropolity łódzkiego i kanonicznego przejęcia przez niego powierzonej mu diecezji.

- Ten wybór postrzegam jako wolę Bożą. Pan Bóg tego pragnie, więc ja to przyjmuję z dozą radości, ale takiej płynącej bardziej ze świadomości, że chcę wypełniać wolę Pana Boga niż to, że miałem jakieś oczekiwania, wręcz przeciwnie. Miałem nadzieję jednak, że będzie inny wybór, ale jeżeli Pan Bóg tego pragnie, to ja też tego pragnę i cieszę się z tego - powiedział biskup Wołkowicz, którego cytuje archidiecezja.lodz.pl.