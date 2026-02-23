Najlepsze kebaby w Łodzi – TOP 10 łódzkich kebabów

Najlepszy kebab Łódź - LISTA
Czy jest coś lepszego niż szybki i sycący kebab po długim dniu, spontanicznym spotkaniu ze znajomymi, czy też jako niezawodny towarzysz po wieczornych rozrywkach? Dla wielu mieszkańców i odwiedzających Łódź, kebab to nie tylko danie, ale styl życia i ratunek w chwili nagłego głodu. W obliczu szerokiej oferty gastronomicznej, poszukiwanie najlepszego kebaba w Łodzi może być wyzwaniem. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking dziesięciu miejsc, które wyróżniają się smakiem, jakością i pozytywnymi opiniami klientów.
- Nojoom Kebab
- Adres: Aleje Politechniki 60, 93-502 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "bardzo smaczne kanapki, mięso było soczyste i dobrze wysmażone"
- WięcKebab
- Adres: płk. dr. Stanisława Więckowskiego 1, 90-001 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, sosy delikatne czuć że robione na miejscu mięso smaczne nie jakaś kula mocy"
- BEST GRILL
- Adres: Konstantego Ciołkowskiego 14A, 93-510 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepszy kebab jakiego jadłem przez ostatnie kilka lat, zupełnie inny niż we większości lokali. Porcję są naprawdę duże i wersja mega to już jest wyzwanie. Próbowałem wszystkich pozycji z karty i ani razu się nie zawiodłem, nawet makrela z grilla jest rewelacyjna.Pomimo iż mam 20km dojazdu często korzystam i polecam każdemu, najlepiej na miejscu kiedy bułki są chrupiące."
- KebabSpot Narutowicza
- Adres: prez. Gabriela Narutowicza 85, 90-139 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Dawno nie jadłam tak dobrego kebaba- wybrałam go ze względu na możliwość podjechania pod food tracka samochodem. Wybór padł na średniego lawasza z mięsem mieszanym i sosem mieszanym i był to bardzo dobry wybór. Świeże warzywa, smaczne mięso (wołowinka która nie jest typową kebabową kulą) i sosy które dopełniają wszystkiemu. Zdecydowanie warty polecenia."
- KebabSpot Piotrkowska
- Adres: Piotrkowska 242/250, 90-001 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Prawdopodobnie najlepszy kebab w Łodzi. Ciasto cieniutkie, dużo mięsa, cienko skrojone świeże warzywa, normalna ilość sosu, uczciwa porcja jak za proponowaną cenę. Oczywiście do zagłębia kebabowego w stolicy nie ma podjazdu, ale jak na łódzkie warunki jest absolutnie topowy. Z tego względu mogę go szczerze polecić."
- Tab kebab
- Adres: płk. Jana Kilińskiego 42, 90-258 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Co muszę pochwalić to że składniki są bardzo dobre i świeże (chociaż jak otwarty wczorah to nie trudno). Wybrałem smak Meksyk (jest ich dużo do wyboru, ponad 10 spokojnie). Kurczak fajnie taki grubiej krojony, jak lubię. Chociaż zdarzył się jeden taki przesuszony kawałek. Ciasto też fajnie, widać że nie są to najtańsze placki, tylko z nieco wyższej półki. Fajnie że pytają o to jak ostry chcesz sos. A same chłopaki które tam pracują też sympatyczne i uprzejme. Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny to jak na kebab, który chce reprezentować sobą coś więcej niż tortillę z budki przy dworcu. Nie mam się w zasadzie do czego przyczepić. Oby tak dalej!"
- Anmol Kebab
- Adres: Piotrkowska 317/lokal 23, 93-035 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najlepszy kebab jaki jadłem w Łodzi! duża ilość dodatków, super pita oraz świetna herbata jakiej jeszcze w Polsce nie piłem, porcje są naprawdę spore, spoko atmosfera, jest gdzie usiąść, jak kebs to anmol :)"
- Tab Kebab
- Adres: Andrzeja Struga 4, 90-426 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, inny niż reszta. Mięso ciosane nożem, nie golone, więc chcąc nie chcąc grubsze, ale nie znaczy to, że gorsze. Obsługa kompetentna, miła, pomocna w wyborze kebaba, gdy nie jesteś zdecydowany na rodzaj. Muzyka bardzo przyjemna dla ucha, dostępna czysta i schludna toaleta. Dużo promocji, we wtorek 1+1. Jestem tu pierwszy raz ale z pewnością tu wrócę."
- Gorom Kebab
- Adres: Strażacka 7, 93-318 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczny kebab. Dobrze czuć przyprawy. Sos ostry mógłby być nieco ostrzejszy. Najwazniejsze, że po kebabie czułem się rewelacyjnie i w ogóle mi się nie odbijało :)"
- Siema Bratkoo Kebab
- Adres: Obywatelska 139, 94-104 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "W moim odczuciu aktualnie czołówka kebabikowa w Łodzi, prawdziwy sztosik i na pewno jak ktoś lubi kebaby z Kebab Store, Kebab Spot czy Przekebsika to tutaj będzie się czuć jak ryba w wodzie :) Spore porcje, dobre lawaszki (idealnie podgrzane a nie spieczone na suchy wiór) do tego porządna porcja świeżych warzyw i kraftowe mięsko które już na opiekaczach jest przekładane warzywami. Na duży plus świetne sosy, w końcu większy wybór sosideł dla osób które nie lubią dipów na bazie śmietany. Polecam mieszać sobie ostry z chilli mango. Duży plus za wariację polską i berlińską (gemuse) kebabów. Gemuse lepszy niż w Kebab Store."