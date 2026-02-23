Najlepsze sushi w Łodzi – TOP 10 łódzkich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Łódź - LISTA
W poszukiwaniu wyjątkowych doznań kulinarnych, nowoczesnego miejsca na spotkanie biznesowe, czy po prostu eleganckiej kolacji, często zwracamy uwagę na specjały kuchni japońskiej. Sushi, ze swoją precyzją, świeżością składników i artystycznym podaniem, stało się symbolem wysublimowanego smaku. Wielu mieszkańców i gości miasta zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Łodzi?
- Ato Sushi
- Adres: 6 Sierpnia 1/3, 90-606 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byłam pierwszy raz w Ato Sushi. Miejsce klimatyczne, obsługa perfekcyjnie, uśmiechnięta i kulturalna. Sushi najlepsze jakie jadłam w życiu, kwintesencja smaku, świeżość, brak słów aby opisac doznania smaków i przyjemności...Na deser torcik, który był dopelneniem rozkoszy dla podniebienia. Jednym słowem hostia smaków."
- Tabu
- Adres: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 14, 90-051 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To była jedna z najlepszych restauracji, które odwiedziłam, od dawna nie widziałam, że jedzenie i napoje były nie tylko sposobem na zaspokojenie głodu lub pragnienia i były prawdziwą sztuką.Kelnerka z ciemnymi włosami była dla mnie bardzo miła i wyjaśniła zawiłości sposobu spożywania potraw, a to jest bardzo ważne w tego typu restauracji.Jedzenie było bardzo smaczne i przemyślane w najdrobniejszych szczegółach,podobnie jak herbata, która smakowała bardzo głęboko!To fantastyczne miejsce!"
- Tanoshii Sushi and Ramen
- Adres: Prof. Bohdana Stefanowskiego 17, 90-537 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Niepozorny lokal z przepysznym jedzeniem i świetna obsługa byliśmy drugi raz i drugi raz wyszliśmy objedzeni i zadowoleni. Obsługa kulturalna, zauważa gościa, w dodatku zamówienie realizowane jest naprawdę sprawnie. Jakość też na poziomie! Nie jestem wielką fanką sushi. Ale tu śmiało mogę powiedzieć, że jest pyszne! Rameny też bardzo dobre zostały jeszcze do spróbowania Udony więc napewno do zobaczenia!"
- Susharnia
- Adres: Pomorska 13, 90-202 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Będąc po wizycie w tym lokalu i Ato Sushi wybieram ten jako najlepszy w Łodzi. Piękny wystrój, cała wizyta była fantastyczna. Niesamowite sashimi z tuńczyka które zwaliło mnie z nóg, polecam każdemu. Zestaw maki fenomenalny, rozmaity, bogaty. Dająca się wyczuć ryba, różne formy podania ryby, poezja. Oddzielnego komentarza wymaga zamówienie zestawu sylwestrowego. Wybrałem dwie różne pozycje i zawarte w obu rolki były bardzo podobne do siebie. Mam wrażenie że akurat w tym dniu produkcja była hurtowa, a rolki mniej finezyjne w tej samej cenie. Cóż, dont hate the player, hate the game. Dlatego nie biorę tego pod uwagę w ocenie."
- Sushi Art
- Adres: Wici 32, 91-150 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jako że odwiedzam Sushi Art już po raz kolejny, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: zawsze jest rewelacyjnie. Wystrój restauracji jest tak klimatyczny, że aż chciałoby się tu zostać na dłużej — szczególnie obecny „koci klimat” (27.09.25 r.) to prawdziwa petarda: miłe detale, przytulność i zabawa wystrojem wprowadzają wyjątkową atmosferę. Jedzenie — po prostu przepyszne. Polecam zestaw sushi w tempurze, ramen i nudle — wszystko świeże, dobrze skomponowane smakowo: tempura chrupiąca, dodatki dobrze dobrane, bulion ramenu aromatyczny, a nudle soczyste i sycące. W menu np. Beef Ramen, Sea Food Ramen, Tori Ramen — każda opcja smakuje super. Obsługa to kolejny mocny punkt: przemiła, zawsze pomocna, z dobrą radą co do wyboru, cierpliwa i uśmiechnięta. Restauracja zdaje się bardzo dbać o klienta — zarówno tych, którzy już byli wielokrotnie, jak i tych, którzy przychodzą tylko raz. Na plus jest szeroki wybór menu — sushi, tempury, zestawy, rameny, zupy — co pozwala dobrze dobrać coś dla siebie. Ceny są adekwatne do jakości — nie najtańsze, ale czujesz, że za wypłatą stoi smak, staranność i dobry serwis. Ocena końcowa: pełne, zasłużone 5 gwiazdek. Sushi Art potrafi stworzyć miejsce, do którego chce się wracać — za smak, za atmosferę, za obsługę. Jeśli szukasz w Łodzi sushi i ramenu na wysokim poziomie, tutaj szansa, że będziesz w pełni usatysfakcjonowany."
- Restauracja Sushi W Dłoń – Poke Bowl | Bao | Ramen | Sushi Łódź Śródmieście
- Adres: Gen. Romualda Traugutta 14, 90-107 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mimo walentynek zostaliśmy bardzo dobrze i szybko obsłużeni, zaznaczam że ruch był duży a my nie mieliśmy rezerwacji. Jedzenie jak zawsze bardzo dobre, obsługa miła i życzliwa mimo dużego ruchu."
- Mia Sushi
- Adres: Franciszkańska 99/lok B2, 91-845 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobra restauracja sushi. Położona poza Centrum Łodzi ale warto tu specjalnie przyjechać. Menu jest urozmaicone, jedzenie bardzo smaczne i bardzo ładnie podane. Lokal jest fajnie klimatyczny, obsługa miła a ceny odpowiednie do miejsca i jakości."
- Sayuri Sushi -
- Adres: Milionowa 8a, 93-193 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne i starannie zrobione sushi Burger z łososiem petarda Bardzo czysty i zadbany lokal Mila obsługa"
- Sushi Zielony Chrzan
- Adres: Kpt. Franciszka Żwirki 8, 90-450 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem Ramen - Shoyu gyuniku, Domową lemoniadę i Sake Set. Na plus wystrój który jest współczesny i kameralny, nieduże ale ma swój urok. Na zamówienie czekałem ~15 minut ale byliśmy w grupie więc warto to wziąć pod uwagę. Ramen bardzo dobry, ale jest moim pierwszym, więc nie mam za bardzo co porównać, wszystkie dodatki w sam raz, nie za dużo, nie za mało. Co do Sake Set wszystkie rolki bardzo dobre, lepsze od tych które już jadłem. Lemoniada bardzo dobra, czuć że naturalne a nie sztuczne. I jest dużo wieszaków. Końcowa ocena 10/10, specjalnie będę przyjeżdżał z Pabianic. Żadnych minusów. Warto zarezerwować stolik."
- House of Sushi
- Adres: Piotrkowska 91, 90-423 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzenie, świeże składniki i miła obsługa. Dużym atutem jest też świetna lokalizacja ,łatwo tu trafić i przyjemnie spędzić czas."