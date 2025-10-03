Karolina wygrała "The Floor". Kim jest zwyciężczyni programu?

Za nami emocjonujący finał drugiego sezonu popularnego teleturnieju "The Floor" na TVN.

Zwyciężczynią została Karolina, która w decydującym starciu pokonała rywalkę Patrycję w kategorii dotyczącej walut.

Kim jest Karolina Ziółkowska-Bagdzińska i co sprawiło, że to właśnie ona zdobyła tytuł najlepszej graczki tej edycji? Sprawdź!

O co chodzi w "The Floor"? Program TVN okazał się hitem

"The Floor" to teleturniej wiedzy, który w krótkim czasie zdobył sporą popularność w Polsce. Jego formuła różni się od tradycyjnych quizów – uczestnicy rywalizują ze sobą na ogromnej planszy podzielonej na sto pól. Każde pole odpowiada innej kategorii, takiej jak muzyka, historia, sport, film czy geografia. Zawodnicy wyzywają się na pojedynki, a wygrany przejmuje pole przeciwnika, powiększając swój obszar i zwiększając swoje szanse na zwycięstwo.

Format powstał w Holandii, a w Polsce emitowany jest na antenie TVN. Widzowie docenili go za dynamikę, różnorodność pytań i nietypowy sposób prowadzenia rywalizacji, który sprawia, że każdy pojedynek ma znaczenie.

Kto wygrał "The Floor"? Finał już za nami!

Drugi sezon "The Floor" dostarczył widzom ogromnych emocji, a sam finał był wyjątkowo zacięty. Karolina i Patrycja stanęły naprzeciw siebie w pojedynku o zwycięstwo, a temat rundy finałowej – światowe waluty – wymagał nie tylko wiedzy, ale i ogromnej koncentracji. Karolina poradziła sobie bezbłędnie, czym udowodniła, że zasłużyła na wygraną.

Kim jest zwyciężczyni "The Floor"?

Karolina Ziółkowska-Bagdzińska pochodząca z Kutna dała się poznać jako uczestniczka, która konsekwentnie i z dużą wiedzą przechodziła przez kolejne etapy programu. Jej determinacja, refleks i szerokie zainteresowania sprawiły, że dotarła aż do finału, a później sięgnęła po zwycięstwo.

Kiedy nowy sezon "The Floor"?

Choć dopiero co przeżyliśmy finał teleturnieju, okazuje się, że lada moment, bowiem już 6 października czeka nas start nowego sezonu! Od poniedziałku o 20:55 na antenie TVN startuje nowa seria, więc fani programu z pewnością są zachwyceni.