Kilka dni temu gościł pielgrzymów, teraz nadeszły tragiczne wieści. Nagła śmierć ks. proboszcza Władysława Pietrzyka

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-27 11:00

Nie żyje ks. Władysław Pietrzyk, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie niedaleko Bełchatowa. Duchowny zmarł nagle w poniedziałek, 25 sierpnia, w 65. roku życia, o czym poinformowała archidiecezja łódzka. Jak dodaje jej rzecznik, ks. Paweł Kłys, zmarły proboszcz jeszcze kilka dni wcześniej przyjmował u siebie pielgrzymów z regionu łódzkiego.

Łódzkie. Nie żyje ks. proboszcz Władysław Pietrzyk z parafii pod Bełchatowem

i

Autor: Shutterstock
  • Archidiecezja łódzka poinformowała o nagłej śmierci księdza Władysława Pietrzyka.
  • Był proboszczem parafii Narodzenia NMP w Łękawie, a jego pogrzeb odbędzie się w Bedoniu.
  • Duchowny był znany z gościnności i serdeczności, wspierając łódzkich pielgrzymów w drodze na Jasną Górę.
  • Co sprawiło, że ks. Pietrzyk był tak ceniony przez wiernych i pielgrzymów?

Nie żyje ks. Władysław Pietrzyk z parafii pod Bełchatowem

- W poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku zmarł nagle w 65. roku życia i 37. roku kapłaństwa śp. ksiądz Władysław Pietrzyk - poinformowała archidiecezja łódzka. W czwartek, 28 sierpnia, o godz. 19.30 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie - w parafii, której proboszczem był zmarły duchowny - odbędzie się msza święta żałobna. 

Z kolei pogrzeb ks. Pietrzyka rozpocznie się mszą świętą sprawowaną w kościele w pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu w piątek, 29 sierpnia, o godz. 12.00 - po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Jeszcze kilka dni temu - 22 sierpnia br. - ksiądz Władysław witał nas Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę w swojej parafii i podejmował przepyszną kolacją i kawałkiem podłogi na swojej plebanii na noclegu w drodze na Jasną Górę, a dziś dowiadujemy się, że Pan Bóg odwołał Go do wieczności. Księże Władysławie, za Twoją dobroć, otwartość, życzliwość, gościnność i serdeczność, która wyrażała się Twoim otwartym sercem i drzwiami plebanii, uginającym się stołem i serdecznym uśmiechem, śpiewem i grą na harmonii niech dobry Pan Bóg obdarzy Cię łaską nieba! Trzy lata temu – rankiem 23 sierpnia 2022 roku – udało się wykonać te dwie fotografie, na których widzimy księdza Władysława grającego na harmonii przed kościołem w Łękawie dla łódzkich pielgrzymów - napisał na swoim profilu facebookowym ks. Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej.

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro

Polecany artykuł:

Ciało 38-latki w pobliżu Wodospadu Kamieńczyka! Sprawę bada policja
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDZKIE
PROBOSZCZ
POGRZEB