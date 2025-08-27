Archidiecezja łódzka poinformowała o nagłej śmierci księdza Władysława Pietrzyka.

Był proboszczem parafii Narodzenia NMP w Łękawie, a jego pogrzeb odbędzie się w Bedoniu.

Duchowny był znany z gościnności i serdeczności, wspierając łódzkich pielgrzymów w drodze na Jasną Górę.

Co sprawiło, że ks. Pietrzyk był tak ceniony przez wiernych i pielgrzymów?

Nie żyje ks. Władysław Pietrzyk z parafii pod Bełchatowem

- W poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku zmarł nagle w 65. roku życia i 37. roku kapłaństwa śp. ksiądz Władysław Pietrzyk - poinformowała archidiecezja łódzka. W czwartek, 28 sierpnia, o godz. 19.30 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie - w parafii, której proboszczem był zmarły duchowny - odbędzie się msza święta żałobna.

Z kolei pogrzeb ks. Pietrzyka rozpocznie się mszą świętą sprawowaną w kościele w pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu w piątek, 29 sierpnia, o godz. 12.00 - po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

- Jeszcze kilka dni temu - 22 sierpnia br. - ksiądz Władysław witał nas Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę w swojej parafii i podejmował przepyszną kolacją i kawałkiem podłogi na swojej plebanii na noclegu w drodze na Jasną Górę, a dziś dowiadujemy się, że Pan Bóg odwołał Go do wieczności. Księże Władysławie, za Twoją dobroć, otwartość, życzliwość, gościnność i serdeczność, która wyrażała się Twoim otwartym sercem i drzwiami plebanii, uginającym się stołem i serdecznym uśmiechem, śpiewem i grą na harmonii niech dobry Pan Bóg obdarzy Cię łaską nieba! Trzy lata temu – rankiem 23 sierpnia 2022 roku – udało się wykonać te dwie fotografie, na których widzimy księdza Władysława grającego na harmonii przed kościołem w Łękawie dla łódzkich pielgrzymów - napisał na swoim profilu facebookowym ks. Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej.