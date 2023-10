To nagranie wzrusza do łez! Mała Zuzia jest daleko od Polski, ale blisko serc Polaków

Wypadek na A1 pod Łęczycą. BMW uderzyło w pojazdy obsługi autostrady

Trzy pojazdy częściowo zniszczone, kierowca BMW w szpitalu - to konsekwencje wypadku na autostradzie A1 pod Łęczycą. Do zdarzenia doszło na 210. kilometrze trasy w niedzielę, 22 października, po godz. 12. Sprawą zajęła się tamtejsza policja, który poczyniła już wstępne ustalenia. Zgodnie z nimi prowadzący BMW 39-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co skutkowało zjechaniem na pas zieleni. Na tym rajd mężczyzny się nie skończył, bo później staranował on pojazd obsługi autostrady, który uderzył jeszcze w przyczepę sąsiedniego samochodu. Na szczęście w tym czasie w środku nikogo nie było.

- 39-latek został przetransportowany z obrażeniami ciała do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań - informuje Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

Z uwagi na to, że poza mężczyzną nie było osób poszkodowanych, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.