Ewa Pajor kompletnie zaskoczyła przed Euro 2025! Nie zgadniecie, gdzie wybrała się na wakacje

Wyjątkowe wakacje Ewy Pajor przed Euro 2025

Ewa Pajor ma za sobą wyśmienity sezon. Polka została nie tylko mistrzynią Hiszpanii oraz zdobywczynią Pucharu Królowej w barwach Barcelony, ale też królową strzelczyń ligi hiszpańskiej i rekordzistką ligi w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie. Skazą na tych świetnych wynikach jest tylko przegrany finał Ligi Mistrzyń przeciwko Arsenalowi. Teraz jednak nasza najlepsza piłkarka musi złapać odrobinę wytchnienia po tych wszystkich zmaganiach i nabrać sił przed meczami reprezentacji Polski, którą wprowadziła na Euro 2025. Turniej ten z pewnością będzie wielkim wyzwaniem dla polskich zawodniczek i jej kapitan. Okazuje się jednak, że Ewa Pajor wcale nie zamierzała udawać się na jakieś egzotyczne wakacje w ciepłych krajach, by tam ładować baterie. Za to pojawiła się w... Uniejowie.

Napastniczka Barcelony i reprezentacji Polski nie pojawiła się tam jednak z powodu znanych w całej Polsce term. W Uniejowie odbywa się obecnie turniej piłkarski dla dziewczynek, których Ewa Pajor jest współorganizatorką. Sama zawodniczka przyznała, że dla niej to są swego rodzaju wakacje, a poza tym może spędzić czas z bliskimi, ponieważ sama pochodzi z okolic Uniejowa. – Tak, to moje wakacje. W moich rodzinnych stronach. Tutaj spędzam te ostatnie dni przed zgrupowaniem reprezentacji i ładuję baterie oglądając te wspaniałe talenty – powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami.

Sam turniej nosi nazwę Pajor&Tarczyńska Visa Summer Cup 2025 i jest to jego czwarta edycja. Pajor podkreśliła, że ważna jest dla niej obecność na turnieju, by sprawić jak najwięcej radości młodym zawodniczkom, a przy tym promować wydarzenie. – Naszym celem jest to, żeby dziewczynki miały tu radość z gry. Z tego, że mogą wspólnie spotkać się na boisku i z tego, że mogą spotkać się także z nami. Bo taka od początku była nasza idea, że skoro organizujemy turniej, chcemy na nim być. I tak to sobie planujemy, żeby było to możliwe. Same mamy piękne wspomnienia z takich turniejów, z czasów, gdy byłyśmy małe. I mam nadzieję, że te dziewczynki będą kiedyś tak dobrze wspominać nasz turniej – powiedziała zawodniczka Barcelony cytowana przez portal TVP Sport.

Ewa Pajor nie ma dużo czasu wolnego. Już 2 lipca wystartuje wspomniane Euro 2025, na którym Polki zagrają po raz pierwszy w historii. Turniej potrwa do 27 lipca. W grupie nasze zawodniczki zmierzą się z Finlandią, Portugalią oraz Walią. Dla Walii również będzie to debiut na tej imprezie, ale i wbrew pozorom Portugalia także nie ma zbyt bogatej historii występów na Euro – w latach 1993-2013 Portugalki nie kwalifikowały się na Euro, w 2017 i 2022 roku nie wychodziły z grupy. Ich najlepszy wynik to ćwierćfinał, ale... w 1991 roku. Największymi sukcesami na mistrzostwach Europy może pochwalić się Finlandia, która zajęła 3. miejsce w 2005 roku (razem ze Szwecją, ponieważ obie drużyny dotarły do półfinału, nie rozgrywano meczu o 3. miejsce), a w 2009 roku dotarła do ćwierćfinału. Na ostatnim Euro 2022 nie wyszły z grupy.