Koszmarny wypadek w Gołyniu. Dwa busy zderzyły się na skrzyżowaniu, wiele osób poszkodowanych

Wypadek busów w Gołyniu. Poszkodowani w szpitalach

Do wypadku w Gołyniu doszło w czwartek (2 lipca) kilka minut po godzinie 5:00 rano. Zderzyły się tam Fiat Ducato i Renault Trafic. Pojazdami poruszało się w sumie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. Jak poinformowała w rozmowie z Radiem Eska st. asp. Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, w wyniku zdarzenia osiem osób wymagało pomocy medycznej i przewieziono je do szpitali na dalszą diagnostykę.

Przedstawicielka policji dodała, że obaj kierowcy busów byli trzeźwi w momencie zdarzenia. Ponadto mężczyźni mieli ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów.

Trwa policyjne dochodzenie w sprawie wypadku w Gołyniu

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia drogowego.

- Poranne godziny to czas, kiedy na drogach często występuje ograniczona widoczność, a kierowcy mogą odczuwać zmęczenie. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowanie szczególnej uwagi podczas zbliżania się do skrzyżowań. Chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależny od odpowiedzialnego zachowania wszystkich uczestników ruchu

- apelują policjanci z Rawy Mazowieckiej.

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