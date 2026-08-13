Śmierć 7-latka, który tonął w aquaparku. Prokuratura właśnie to ujawniła

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
2026-08-13 20:13

Do tragedii doszło w łódzkim aquaparku, gdzie podczas zorganizowanych zajęć pływania tonął 7-letni chłopiec. Dziecko zmarło pomimo trwającej kilkanaście dni medycznej batalii. W czwartek 13 sierpnia śledczy przekazali informacje o wynikach przeprowadzonej sekcji zwłok.

Dramatyczne sceny w łódzkim aquaparku 

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce podczas zorganizowanych zajęć pływania, w których uczestniczył mały chłopiec z łódzkich półkolonii. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak dziecko kilkukrotnie znikało pod powierzchnią wody.  Sytuację tę dostrzegł starszy mężczyzna i wydobył malca na brzeg. Poszkodowany natychmiast trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie personel medyczny przez 2 tygodnie  prowadził heroiczną walkę o ocalenie jego życia. Niestety, w środę, 12 sierpnia, poinformowano o zgonie 7-latka, a następnego dnia w Zakładzie Medycyny Sądowej odbyła się sekcja zwłok.

Obecnie śledczy dysponują już pierwszymi wnioskami z przeprowadzonego badania.

- Po przeprowadzonej w dniu dzisiejszym sekcji zwłok siedmioletniego chłopca ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych - mówiła prokurator Emilia Michałowska Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi w rozmowie z Radiem ESKA.

Przygotowanie kompleksowej opinii przez specjalistów zajmie prawdopodobnie od kilku dni do nawet paru tygodni. Śledczy zamierzają zaangażować eksperta z dziedziny ratownictwa wodnego oraz planują odtworzyć przebieg tragicznych zdarzeń bezpośrednio w miejscu wypadku.

W obliczu niewyobrażalnej tragedii i diagnozy o śmierci pnia mózgu, opiekunowie prawni 7-latka podjęli wzruszającą decyzję o pobraniu jego organów, co dało szansę na ratunek innym potrzebującym pacjentom.

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