Nie żyje ksiądz proboszcz Jan Czekalski. Miał 49 lat. "Właśnie pękło mi serce"

Łódź. Nie żyje ks. proboszcz Jan Czekalski

- Właśnie pękło mi serce. Do końca wierzyłam, że wydarzy się cud... - napisała jedna z parafianek po śmierci ks. Jana Czekalskiego, proboszcza parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi. Odszedł we wtorek, 12 sierpnia, w wieku 49 lat i w 25. roku kapłaństwa - od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą.

Jak poinformowała archidiecezja łódzka, msza święta dziękczynna za posługę śp. księdza Czekalskiego odbędzie się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek 15 sierpnia o godz. 20 00.

- Po mszy świętej chcemy – jak było to zwyczajem księdza Jana – spotkać się w ogrodzie przy ognisku i skromnym poczęstunku. Będzie to okazja do budowania wspólnoty między nami oraz wspominania tych momentów, w których w sposób szczególny Bóg przez niego działał w naszym życiu - czytamy na profilu facebookowym parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi.

Program uroczystości pogrzebowych ks. proboszcza Czekalskiego

Główne uroczystości pogrzebowe proboszcza Czekalskiego zaplanowano na sobotę, 16 sierpnia:

godz. 9.00 – wprowadzenie trumny do kościoła parafii MB Fatimskiej

godz. 9:10 – jutrznia za zmarłego ks. Jana

godz. 9:30 – możliwość wygłoszenia krótkiego (maks. 3 minuty) słowa pożegnania i podziękowania ze strony przyjaciół i parafian

godz. 10:15 – różaniec

godz. 11:00 – msza święta żałobna pod przewodnictwem ks. kard. Grzegorza Rysia

godz. 12:30 – przejazd na cmentarz rzymskokatolicki pw. Św. Józefa, ul. Ogrodowa 39 (będzie możliwość skorzystania z podstawionych autobusów)

godz. 13:30 – procesja od bramy cmentarza do grobu i ostatnie obrzędy pogrzebowe, podczas których nie są planowane żadne przemówienia.

Rodzina księdza prosi żałobników, by nie kupowali wiązanek lub wieńców - wystarczy jeden kwiat. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć, zgodnie z wolą kapłana, na pomoc ubogim i działania duszpasterskie parafii, bo w czasie obu mszy będzie prowadzona zbiórka.