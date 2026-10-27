Mroźna noc w Polsce! Nie tylko w górach, będziesz zaskoczony

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-27 6:27

Mieszkańcy wielu regionów Polski mogą się dziś zdziwić, gdy wyjrzą przez okno lub zerkną na termometry! Bynajmniej nie tylko w górach jest mróz. Jeszcze niewielki, ale jednak. W okolicach Łodzi są w tym momencie, krótko po godzinie 6. rano zaledwie minus dwa stopnie Celsjusza. Podobnie jest na wschodzie, ale nie tylko! Gdzie dziś rano są pierwsze przymrozki?

Pole pokryte szronem o wschodzie słońca. O mroźnej nocy i przymrozkach w Polsce przeczytasz na SE Łódź.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Mroźny krajobraz oświetlony wschodzącym słońcem rozciąga się od pierwszego planu po horyzont. Pole w dolnej części obrazu pokryte jest warstwą szronu, który lśni pomarańczowo-złotym światłem wschodzącego słońca, zwłaszcza na kępkach traw i opadłych liściach. Po prawej stronie, wzdłuż pola, rośnie szereg drzew bez liści, ich pnie i gałęzie tworzą długie cienie padające na pole, kierując wzrok ku słońcu na horyzoncie. Niebo nad horyzontem mieni się odcieniami pomarańczy i błękitu, stopniowo przechodząc w ciemniejszy błękit w górnej części kadru.

Mróz w Polsce! Minusowe temperatury nie tylko w górach. Gdzie są przymrozki 27 października?

Noc z wtorku na środę (27/28 października) przyniosła wyraźne ochłodzenie. W wielu miejscach temperatura zbliżyła się do zera, w niejednym rejonie Polski pojawił się mróz.

Gdy patrzymy na aktualną mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, widzimy, że przymrozki dotyczą zdecydowanie nie tylko Zakopanego czy Suwałk. W okolicach Łodzi na termometrze widać po godzinie 6. rano -2 stopnie, dokładnie tyle, ile zapowiadali synoptycy. A inne regiony? Mróz według IMGW jest także na Podlasiu (-1,1 - -0,3), na Podhalu (-2,1), na południowym Mazowszu (-1,4), ale i gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku, w jego zachodnich częściach - tam 1,9 stopnia Celsjusza. W Opolu -1,3 stopnia. Najzimniejsze jest Świętokrzyskie, tam -2,2 stopnia. Z kolei w Szczecinie aż 8 stopni na plusie!

Gęste mgły nad Polską. Widoczność może spadać do 100 metrów!

Nie tylko niska temperatura może dać się we znaki. W nocy pojawiły się również gęste mgły, które szczególnie mocno mogą utrudnić życie kierowcom.

Najwięcej mgieł IMGW zapowiadał na południu, wschodzie i w centrum Polski. Widzialność miejscami spadnie do 200 metrów, a lokalnie nawet do zaledwie 100 metrów. W takich warunkach kierowcy powinni zmniejszyć prędkość i zachować większy odstęp od innych samochodów. Niebezpieczne mogą być również przymrozki. Miejscami na drogach może zrobić się ślisko, szczególnie na mostach i wiaduktach.

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