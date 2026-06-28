Nowe problemy na kolei! Coraz więcej pociągów nie kursuje

Utrudnienia na kolei przez awarie sieci trakcyjnej. Część pociągów stanęła, inne jadą po jednym torze

Pasażerowie pociągów w dużej części kraju przeżywają od rana koszmar. Upał sprawił, że mnożą się awarie i opóźnienia, niekiedy wielogodzinne. Teraz problemy zaczęły się m.in. w Łodzi. W niedzielę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o kolejnych utrudnieniach na torach. Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej, czyli instalacji, która zasila pociągi elektryczne. Ruch pociągów został wstrzymany na linii nr 25 Łódź Olechów oraz na linii 216 Gągławki – Olsztyn. Problemy występują także na czterech innych trasach. Tam pociągi jadą tylko po jednym torze. Chodzi o linię nr 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linię nr 3 na odcinkach Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki oraz Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski, a także linię nr 274 Sędziszów – Boguszów Gorce Zachód. PKP PLK zapewnia, że służby pracują nad usunięciem awarii mimo bardzo trudnych warunków pogodowych.

„W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformowało w niedzielę wieczorem PKP Intercity.

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"Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii"

„Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury” – przekazała spółka. Najpoważniejsza sytuacja wcześniej wystąpiła między Legionowem a Modlinem. Doszło tam do awarii sieci trakcyjnej na dwóch torach, przez co ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Na trasie utknęło kilka składów, w tym pociągi Kolei Mazowieckich oraz pociąg PKP Intercity relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny.

PKP Intercity zdecydowało o wypuszczeniu pasażerów z jednego z pociągów. Powodem był brak zasilania, a więc także brak klimatyzacji. Według informacji PKP Intercity na linii nr 9 ruch został później przywrócony po jednym torze. Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które miały odprowadzić zatrzymane składy. Pasażerowie powinni sprawdzać komunikaty przewoźników przed wyjazdem i liczyć się z opóźnieniami.

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