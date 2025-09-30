Powstanie gigantyczne jezioro w sercu Polski. Zmieszczą się do niego dwa Kościoły Mariackie!

Bełchatów już wkrótce może przejść największą metamorfozę w swojej historii. Tam, gdzie dziś widać ogromne odkrywki węgla brunatnego, w przyszłości pojawi się gigantyczne jezioro – najgłębsze w całej Polsce. W planach jest stworzenie plaż, przystani jachtowych i turystycznego zaplecza, które ma przyciągać gości z całego kraju. To wizja, która może całkowicie odmienić wizerunek regionu i sprawić, że stanie się on nowym centrum wypoczynku i żeglarstwa w Polsce.

Drugie Mazury w centrum Polski? W Bełchatowie powstanie najgłębsze jezioro w kraju

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest największą tego typu kopalnią w Polsce i jedną z największych w Europie. Węgiel wydobywany jest obecnie z Pola Bełchatów i Pola Szczerców, ale pierwsza z odkrywek zakończy działalność już w 2026 roku, a druga – najpóźniej do 2038 roku. PGE od kilku lat zapowiada, że po zamknięciu wyrobisk przekształci je właśnie w zbiorniki wodne.

W planach jest utworzenie jednego z największych i najgłębszych jezior w Polsce – jego maksymalna głębokość ma wynosić około 170 metrów, czyli aż o 70 metrów więcej niż w przypadku jeziora Hańcza, dotychczasowego rekordzisty. Co ciekawe, Kościół Mariacki w Krakowie ma 81 metrów wysokości, więc wyobraźcie sobie, że do tego jeziora zmieściłyby się na spokojnie dwie tego typu budowle. Nad wodą mają powstać plaże, przystanie jachtowe i infrastruktura turystyczna, co może zamienić ten rejon w atrakcyjny kierunek turystyki wypoczynkowej.

Jak powstanie nowe jezioro?

Choć jeszcze w 2020 roku rozpoczęto formowanie linii brzegowej i przygotowanie terenów pod przyszłą plażę, to dopiero po zakończeniu prac ziemnych rozpoczną się działania hydrotechniczne – wypełnianie odkrywki wodą. Proces ten będzie polegał na stopniowym ograniczaniu odwodnienia i doprowadzaniu wody z cieków powierzchniowych. Z czasem wypełnione zostanie również Pole Szczerców, a PGE nie wyklucza, że oba zbiorniki w przyszłości zostaną połączone w jeden wielki akwen.

Według wcześniejszych zapowiedzi PGE proces napełniania zbiorników ma ruszyć po 2050 roku, kiedy zakończą się wszystkie prace górnicze i rekultywacyjne. Koncern zaznacza jednak, że ostateczny termin zależy od wielu czynników.