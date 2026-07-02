Pogoda w Łodzi: 3-5 lipca

Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na bardzo udany początek weekendu, jednak aura nie będzie łaskawa przez wszystkie trzy dni. Prognozy na 3-5 lipca wskazują na wyraźne pogorszenie pogody, które da o sobie znać już w sobotę. O ile piątek będzie niemal idealny, o tyle kolejne dni przyniosą ochłodzenie i znacznie więcej chmur. Finał weekendu, czyli niedziela, upłynie już pod znakiem opadów deszczu.

Piątek z letnią pogodą

Piątek, 3 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym i najprzyjemniejszym dniem weekendu w Łodzi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni Celsjusza, co w połączeniu z niemal bezchmurnym niebem stworzy idealne warunki do wypoczynku na zewnątrz. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 16°C. Jedynym elementem, który może dać o sobie znać, będzie wiatr, wiejący z prędkością około 6 m/s.

Sobotnie ochłodzenie i chmury

W sobotę, 4 lipca, pogoda w Łodzi ulegnie diametralnej zmianie. Przede wszystkim odczujemy wyraźne ochłodzenie – słupki rtęci wskażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 20°C. Słońce, które towarzyszyło łodzianom w piątek, schowa się za gęstą warstwą chmur. Niebo przez większość dnia pozostanie całkowicie zasłonięte. Dobrą wiadomością jest jednak to, że mimo pochmurnej aury nie przewiduje się opadów. Wiatr nie zmieni swojej siły i nadal będzie wiał z prędkością około 6 m/s.

Deszczowy finał weekendu w Łodzi

Niestety, niedziela, 5 lipca, potwierdzi negatywny trend w pogodzie i przyniesie opady. Temperatura będzie podobna do tej z soboty, z maksimum w okolicach 20 stopni i minimum na poziomie 13°C. Kluczową różnicą będzie jednak deszcz – prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady. To oznacza, że parasole mogą okazać się niezbędne. Pocieszeniem może być fakt, że wiatr nieco osłabnie, a jego prędkość spadnie do około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Łodzi?

Zmienna aura sprawia, że plany na ten weekend w Łodzi warto dobrze dopasować do prognoz. Słoneczny i ciepły piątek to idealna okazja, by w pełni wykorzystać letnią pogodę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Długi spacer, relaks w parku czy spotkanie w ogródku restauracyjnym to doskonałe pomysły. Pochmurna, ale wciąż sucha sobota również pozwala na aktywność na zewnątrz, choć przyda się cieplejsze ubranie. Na niedzielę lepiej jednak zaplanować coś pod dachem – wizyta w galerii, seans w kinie czy po prostu spokojny dzień w domu pozwolą uniknąć deszczowej aury.

Dane pogodowe: OpenWeather