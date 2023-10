Śmiertelny wypadek pod Poddębicami. 45-latek zginął w zmiażdżonym volkswagenie

W Bronówku pod Poddębicami doszło do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest kierowca volkswagena golfa. Wszystko działo się na drodze wojewódzkiej nr 469 w nocy z poniedziałku na wtorek, 10 października. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych po północy, a według wstępnych informacji policji 45-latek, który podróżował sam, zjechał nagle jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu, a jak widać na zdjęciach, jego samochód uległ więcej niż poważnym zniszczeniom. Nadal nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku, ale wyjaśnia to policyjne śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Poddębicach.